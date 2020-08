Miglior HMB integratore: benefici nello sport e nel bodybuilding, opinioni e quando assumerlo

Gli integratori rappresentano un vero e proprio supporto per atleti e sportivi a caccia di un miglioramento delle performance. Scopriamo l’HMB integratore!

Si chiama HMB o Acido idrossi-metilbutirrato e non è altro che un composto prodotto a livello endogeno dal metabolismo della leucina, un aminoacido essenziale che fa capo agli aminoacidi ramificati.

Dal canto suo, la leucina è un aminoacido con funzioni anticataboliche che viene coinvolto in una reazione chimica chiamata transaminazione.

Gli studi hanno riconosciuto al metabolita della leucina le sue stesse capacità di intervenire nella sintesi proteica dei muscoli e quindi nella crescita e nella resistenza del tessuto muscolare.

Cos’è l’HMB?

A livello endogeno la leucina cede il gruppo α-amminico a un α-chetoacido e crea un nuovo aminoacido e un α- chetoacido (α-chetoisocaproato o KIC) dalle proprietà anticataboliche.

A questa reazione segue la conversione dell’ α-chetoacido della leucina in isovaleril-CoA e la metabolizzazione di una piccola parte in Beta-idrossi Beta-metilButirrato (HMB).

Sostanzialmente il metabolita conserva parte la stessa capacità di stimolare la crescita e la resistenza dei muscoli dell’aminoacido precursore leucina.

HMB integratore

Il corpo riesce a metabolizzare soltanto il 5% del KIC in Acido idrossi-metilbutirrato e questa percentuale ha spinto molti sportivi a ricercare negli integratori un boost.

Un integratore HMB presenta capacità anticataboliche che difficilmente il consumo di alimenti ricchi di leucina come agrumi, latticini e pesce riuscirebbe a raggiungere normalmente.

Per capire meglio il raggio d’azione dell’HMB integratore dobbiamo sapere che per sintetizzare 3 grammi di Acido idrossi-metilbutirrato occorrono all’incirca 60 grammi di leucina.

Purtroppo è ancora al centro di ricerche contraddittorie: da un lato è stata evidenziata la sua capacità di aumentare la massa muscolare e migliorare le performance sportive mentre dall’altro lato si è riscontrato l’effetto catabolico dell’HMB in presenza di malattia (neoplasia, HIV, BPCO e altre).

Nonostante tutto, però, l’Acido idrossi-metilbutirrato rappresenta uno degli integratori più apprezzati tra gli atleti e chi pratica il bodybuilding.

HMB nello sport

Gli studi scientifici hanno cercato di spiegare le proprietà anticataboliche del composto in qualità di metabolita della leucina e quindi la sua utilità nello sport.

L’Acido idrossi-metilbutirrato sarebbe capace di promuovere la sintesi proteica, limitare la degradazione delle proteine e regolare il metabolismo degli zuccheri in relazione a sesso, età, stato di salute e livello di allenamento.

A dare riprova di ciò ci sarebbe uno studio pubblicato dal Journal of Applied Physiology, secondo il quale gli sportivi che assumono HMB non subirebbero una degradazione considerevole delle proteine e riuscirebbero a sollevare pesi maggiori.

Ma quindi l’HMB funziona? Al momento le proprietà anticataboliche del composto non sono comprovate con assoluta certezza, ma i risultati degli studi sono incoraggianti, dall’aumento della percentuale e della forza dei muscoli alla facilità del recupero post allenamento.

Di fatto le caratteristiche di questo composto facilitano l’uso di un integratore di HMB nel bodybuilding e tra gli atleti che praticano sport di potenza.

Hmb: Uso e dosi consigliate

La dose giornaliera consigliata deve rispettare le linee guida indicate dal produttore, anche se in linea di massima bisognerebbe mantenersi sui 38 mg per Kg di peso.

Per quanto riguarda la modalità d’uso, invece, è consigliabile assumere la dose giornaliera distribuendola in due o tre momenti della giornata.

HMB: quando assumerlo per migliorare le prestazioni? Gli sportivi che desiderano aumentare il volume e la resistenza dei muscoli possono assumere una dose al mattino o alla sera e una dose dopo il work-out.

HMB fa male? Effetti collaterali e controindicazioni

L’uso di un integratore di HMB non comporta effetti collaterali particolari, anche quando si tratta di dosi superiori alla dose consigliata.

Guardando alle controindicazioni, invece, viene sconsigliato l’uso in caso di sensibilità al principio attivo, gravidanza e allattamento.

Integratori HMB su Amazon

Meglio un integratore HMB in polvere o in capsule? Integratore HMB Anderson o altri? Non è sempre facile scegliere, specialmente in assenza di punti di riferimento.

Per aiutarvi a scegliere il prodotto giusto abbiamo selezionato alcuni dei migliori integratori di HMB su Amazon, quelli che i consumatori hanno apprezzato particolarmente.

MyProtein HMB Hydroxy Beta Methylbutyrate - 250 gr Sempre più famoso a partire dal 1990, l'HBM viene ampiamente utilizzato in diverse formule per il recupero; perché allora non creare la tua miscela personale? Il nostro HMB è puro al 100%, perfetto per aumentare i livelli di questa importante sostanza

Consigliamo di aggiungere HMB alle nostre Proteine Impact Whey, poiché le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare

Prova a miscelare assieme questi tre prodotti per creare il miglior frullato post-work out, ideale per recuperare al meglio e nutrire i muscoli dopo una dura sessione di allenamento

Offerta Yamamoto Nutrition HMB1000 integratore alimentare di Beta Idrossi Beta Metil Butirato 90 compresse HMB 1000 è un integratore alimentare di Beta idrossi beta metil butirrato

Una porzione di HMB 1000 contiene 2000 mg di beta-idrossi e beta-metilbutirato di calcio

Grazie alla formulazione in compresse, il prodotto è facile da dosare

Prodotto di qualità ottimale

Weider Integratore Alimentare Hmb 3800 Beta-Idrossi-Beta-Metilbutirrato - 120 Capsule, 136 gr Integratore alimentare con HMB (beta-idrossi-beta-metilbutirrato), vitamine e zinco

HMB è un metabolita dell’aminoacido Leucina, un aminoacido essenziale

Si consiglia di assumere 3 capsule al giorno

Offerta Abound HMB Integratore, con Arginina e Glutammina in Polvere al gusto di Arancia | Confezione 30x24gr Abound è un integratore alimentare all'aroma di Arancia, disponibile in 30 bustine.

Integratore HMB: il beta-idrossibeta-metilbutirrato è un metabolita dell’aminoacido essenziale leucina, che favorisce la sintesi proteica e la produzione di collagene in caso di tessuti danneggiati e ricostruzione della massa magra.

Integratore alimentare a base di una miscela di aminoacidi quali Arginina e Glutammina in polvere che, insieme all'HMB, sono essenziali per un efficace trattamento delle ferite e miglioramento delle funzioni immunitarie.

Prodotto a base di aminoacidi in polvere senza glutine e senza lattosio

Multivitaminico naturale non somministrabile ai bambini

Offerta Prolabs Hmb - Barattolo da 200 cpr 1000 mg di hmb per compressa

L'integrazione con hmb è particolarmente indicata per spotivi e persone fisicamente attive

Post-workout

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS