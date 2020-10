Mick Schumacher debutto in Formula 1 nelle prove libere del Nurburgring con l’Alfa Romeo

Per il giovane Mick Schumacher, figlio del grandissimo campione Michael, è arrivato l’attesissimo momento di debuttare in Formula 1 dopo diversi test effettuati anche con la Ferrari.

L’erede di Michael, 21 anni compiuti, in occasione del prossimo Gran Premio di Formula 1 di Germania al Nurburgring girerà nelle prove libere al volante dell’Alfa Romeo.

Mick Schumacher si è mostrato entusiasta do poter correre con una monoposto di Formula 1 sul circuito di casa ed effettuare le prime prove libere al posto di Giovinazzi al volante dell’Alfa Romeo:

“Sono felicissimo di correre sul circuito di casa, sarà ancora più speciale. Ringrazio l’Alfa Romeo Racing e la Ferrari Driver Academy per avermi dato l’opportunità di avere un altro assaggio dell’aria che si respira in Formula 1 un anno e mezzo dopo il test svolto in Bahrein. Cercherò di prepararmi al meglio nei prossimi dieci giorni, in modo da poter fare il miglior lavoro possibile per la squadra e ottenere alcuni dati preziosi per il fine settimana”.

Del debutto in Formula 1 di Mick Schumacher ne ha parlato anche Frédéric Vasseur, team principal Alfa Romeo Racing che ha detto: “Non c’è dubbio che Mick sia uno dei grandi talenti emergenti e i suoi recenti risultati lo dimostrano. È ovviamente veloce, ma è anche costante e maturo, tutte caratteristiche di un campione in carica. Ci ha impressionato per il suo approccio e la sua etica del lavoro nelle occasioni in cui è stato con noi l’anno scorso e non vediamo l’ora di lavorare ancora una volta con lui al Nürburgring”.

Appuntamento al 9 ottobre per vedere come si comporterà il figlio del grande Michael Schumacher al volante dell’Alfa Romeo sullo storico circuito del Nurnurgring.

Mick Schumacher fa parte della Ferrari Driver Academy ed è al comando del campionato di Formula 2 dove ha ottenuto 2 vittorie e 10 podi.

Proprio ieri Mick Schumacher insieme agli altri due piloti della Ferrari Driver Academy Callum Ilott e Robert Shwartzman ha effettuato diversi giri di pista nel circuito privato della Ferrari a Fiorano al volante della Ferrari SF71H del 2018 al volante della quale Vettel ha ottenuto 5 vittorie in Formula 1.

