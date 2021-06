Clamoroso: trattativa avanzata tra Messi e l’Inter Miami

Un retroscena clamoroso quello riguardante Leo Messi. La Pulce, dopo tanti anni al Barcellona, potrebbe approdare addirittura in America. A volere l’argentino è l’Inter Miami, squadra dell’ex giocatore David Beckham. Ad essere ottimista sull’operazione è anche Jorge Mes, proprietario della squadra di Miami.

Già si era parlato in passato di Leo Messi in uscita dal Barcellona. Ci sono sempre stati dei grandi club su di lui tra cui il PSG ma, stavolta, il destino della Pulce potrebbe non essere in Europa. Dopo ben 17 anni con la maglia blaugrana, Messi potrebbe approdare nell’MLS, campionato americano. L’Inter Miami, infatti, sarebbe sulle sue tracce.

Il club di David Beckham potrebbe sul serio prendere in considerazione l’ipotesi. L’ottimismo è davvero enorme come anche testimoniato dalle parole di Jorge Mes, proprietario della squadra americana:

“Io e David ci stiamo lavorando duramente. Abbiamo l’aspirazione di portare qui i migliori giocatori del mondo. Messi è un fenomeno generazionale, forse il migliore di sempre”.

Inter Miami, Messi sbarca in America?

Non sarebbe una novità che un giocatore decida di approdare nell’altro continente alla fine della carriera. Recentemente è stato il caso di Gonzalo Higuain che milita proprio nella squadra di Miami. In passato, invece, c’è stato Zlatan Ibrahimovic che ha vestito la maglia del Los Angeles Galaxy. L’arrivo di Messi, inoltre, farebbe acquistare fascino al campionato americano.

L’attaccante che ha vinto di tutto con il Barcellona potrebbe approdare in America. Messi, quindi ,potrebbe arrivare all’Inter Miami come ciliegina sulla torta di una carriera stratosferica.

