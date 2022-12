Messi annuncia l’addio all’Argentina

L’annuncio dopo Argentina-Croazia. La Pulce conferma che la sfida della finale dei Mondiali, sarà l’ultima nella massima competizione internazionale.

Domenica 18 dicembre, verrà messa la parola “fine” su una delle più grandi storie mai scritte nell’antologia del calcio mondiale.

Lionel Andres Messi giocherà la sua ultima partita per l’Argentina in un Mondiale di calcio e lo farà in maniera non banale, perché si congederà dalla massima competizione internazionale dopo la finalissima.

L’annuncio è arrivato proprio dalla “Pulce” che ha dichiarato, ai microfoni di Olè, subito dopo la vittoria in semifinale contro la Croazia, che non giocherà più un mondiale per chiare situazioni anagrafiche.

Il numero 10, infatti, è certo che 4 anni sono troppi per poter pensare di giocare ancora con la maglia dell’Albiceleste e intanto si inizia a interrogare anche sul suo definitivo addio alla Nazionale che, non è da escludere, magari potrebbe avvenire proprio dopo la finalissima.

Una storia fatta di gioie e dolori, quella di Messi e i Mondiali, ma che avrà nell’ultimo capitolo l’evento decisivo per confermare se sarà gioia o rimpianto.

Lionel è stato (ed è ancora) il simbolo della Nazione e su di lui sono riposte le speranze per il terzo titolo Mondiale che lo consacrerebbe, qualora ce ne fosse bisogno, anche come vincitore di questa competizione.

Un percorso iniziato il 16 giugno 2006, in Germania, quando entrò in campo contro la Serbia e Montenegro sotto gli occhi di un estasiato Maradona.

Il debutto fu incantevole e la Pulce mise a referto gol e assist, ma il suo cammino si interruppe ai quarti di finale. Nel 2010, la storia non cambiò con l’Argentina eliminata ai quarti con Diego ad allenarlo.

La delusione più grande fu, però, nel 2014 quando l’Albiceleste arrivò in finale per poi essere piegata da Gotze e la Germania nei minuti di recupero con Messi che iniziò addirittura a meditare il ritiro dalla Nazionale, voce che diventò insistente anche dopo le due finali di Copa America perse.

Nel 2018, l’Argentina concluse il proprio cammino ancor prima, ovvero agli ottavi di finale ma ora c’è la grande occasione.

Dopo 11 gol ai Mondiali e dopo aver superato Maradona sia in reti che in presenze nella competizione, Leo è pronto al suo “ultimo ballo”, con la ferma volontà di voler chiudere una grandissima storia con la Coppa più bella in mano.