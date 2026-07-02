Ottavi di Finale Mondiali 2026: accoppiamenti e dove vedere le partite

I Mondiali 2026 entrano sempre di più nella fase decisiva. Dopo i primi verdetti dei sedicesimi di finale, il tabellone degli ottavi di finale comincia a prendere forma e regala già incroci di enorme fascino, con alcune grandi favorite ancora in corsa e diverse sorprese pronte a continuare il proprio cammino.

La fase a eliminazione diretta ha già lasciato risultati pesanti: la Germania è stata eliminata dal Paraguay dopo i calci di rigore, la Francia ha travolto la Svezia, il Canada ha superato il Sudafrica e il Marocco ha eliminato l’Olanda dopo una partita combattutissima. Nella parte destra del tabellone avanzano invece Brasile, Norvegia, Messico e Inghilterra, tutte già certe di un posto agli ottavi.

Il quadro non è ancora completo, perché alcune partite dei sedicesimi devono ancora essere giocate. Restano da definire soprattutto gli incroci che coinvolgono Portogallo-Croazia, Spagna-Austria, Argentina-Capo Verde, Australia-Iran, Svizzera-Algeria e Colombia-Ghana. Ma il percorso verso i quarti di finale è già molto più chiaro.

Mondiali 2026, il tabellone degli ottavi prende forma

La parte sinistra del tabellone è già molto interessante. Il primo ottavo ufficiale sarà Paraguay-Francia, una sfida che mette di fronte una delle grandi sorprese del torneo e una delle candidate principali al titolo. Il Paraguay ha eliminato la Germania ai rigori, confermando solidità, carattere e grande freddezza nei momenti decisivi. La Francia, invece, ha battuto nettamente la Svezia per 3-0, mostrando ancora una volta la forza del proprio attacco.

Altro incrocio già definito è Canada-Marocco. Il Canada ha superato il Sudafrica per 1-0 e continua a vivere un Mondiale molto positivo, mentre il Marocco ha avuto la meglio sull’Olanda dopo i tempi supplementari, confermando di essere una nazionale ormai abituata a competere ad alti livelli. Si tratta di una sfida aperta, con due squadre organizzate e capaci di giocare con grande intensità.

Più in basso, nella stessa parte del tabellone, è già ufficiale anche Stati Uniti-Belgio. Gli Stati Uniti hanno battuto la Bosnia 2-0 davanti al proprio pubblico, mentre il Belgio ha superato il Senegal 3-2 dopo i tempi supplementari. Sarà una partita dal peso enorme, con i padroni di casa chiamati a confermare le proprie ambizioni contro una nazionale europea ricca di esperienza e qualità.

Paraguay-Francia, Canada-Marocco e Stati Uniti-Belgio: gli ottavi già decisi

Il successo del Paraguay contro la Germania è una delle grandi notizie dei sedicesimi di finale. I sudamericani hanno resistito contro una delle nazionali più blasonate del calcio mondiale e hanno conquistato la qualificazione dopo una lunga battaglia decisa dal dischetto. Agli ottavi, però, l’ostacolo sarà ancora più alto: la Francia arriva con il favore del pronostico e con una prestazione dominante alle spalle.

Paraguay-Francia sarà una gara dal contrasto molto netto. Da una parte una squadra che ha costruito il proprio passaggio del turno sulla compattezza e sulla sofferenza, dall’altra una nazionale con tante soluzioni offensive e una rosa profonda. La Francia parte avanti, ma il Paraguay ha già dimostrato che in una partita secca può complicare la vita a chiunque.

Canada-Marocco promette invece equilibrio. Il Canada ha confermato solidità e concretezza, mentre il Marocco porta con sé esperienza internazionale e una mentalità da grande torneo. La vincente potrebbe trovare ai quarti una tra Paraguay e Francia, rendendo questo tratto del tabellone molto interessante anche in prospettiva.

In Stati Uniti-Belgio, invece, peserà molto il fattore ambientale. Gli USA giocano il Mondiale in casa e hanno già dimostrato di poter crescere partita dopo partita. Il Belgio, però, ha superato un avversario difficile come il Senegal e può contare su giocatori abituati alle grandi sfide. Sarà uno degli ottavi più attesi per intensità, ritmo e qualità tecnica.

Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra: la parte destra si accende

Anche la parte destra del tabellone offre subito due sfide di altissimo interesse. La prima è Brasile-Norvegia. I verdeoro hanno battuto il Giappone 2-1, evitando una trappola molto pericolosa contro una squadra organizzata e intensa. La Norvegia, invece, ha superato la Costa d’Avorio 2-1 e continua a trascinarsi dietro il peso offensivo di Erling Haaland, uno dei grandi protagonisti più attesi del torneo.

Brasile-Norvegia sarà una partita affascinante perché metterà di fronte due modi diversi di interpretare il calcio. Il Brasile avrà più qualità tecnica e maggiore abitudine ai turni a eliminazione diretta, ma la Norvegia ha fisicità, profondità e un centravanti capace di decidere qualsiasi partita.

L’altro ottavo già definito è Messico-Inghilterra. Il Messico ha battuto l’Ecuador 2-0, confermando solidità e capacità di gestire i momenti chiave. L’Inghilterra ha invece superato la RD Congo 2-1, in una partita più complicata del previsto ma sufficiente per continuare il cammino. I Three Lions partono favoriti, ma dovranno evitare cali di concentrazione contro una nazionale messicana che avrà il sostegno di tantissimi tifosi.

Gli incroci ancora da definire

Restano ancora diversi accoppiamenti da completare. Nella parte sinistra, la vincente di Portogallo-Croazia affronterà la vincente di Spagna-Austria. È probabilmente il tratto più pesante del tabellone, con nazionali di altissimo livello e possibili sfide da grande classica europea già prima dei quarti di finale.

Nella parte destra, invece, la vincente di Argentina-Capo Verde se la vedrà con la vincente della partita 88, mentre la vincente di Svizzera-Algeria affronterà la vincente di Colombia-Ghana. L’Argentina campione in carica resta una delle squadre più attese, ma dovrà prima superare la favola Capo Verde, una delle sorprese più romantiche di questi Mondiali.

Programma Partite ottavi di finale Mondiali 2026:

Parte sinistra del tabellone

Canada-Marocco – Sabato 4 luglio – ore 19:00

Paraguay-Francia – Sabato 4 luglio – ore 23:00

Vincente Portogallo-Croazia contro vincente Spagna-Austria – Lunedì 6 luglio ore 21:00

Stati Uniti-Belgio – Martedì 7 luglio ore 2:00

Parte destra del tabellone

Brasile-Norvegia – Domenica 5 luglio ore 22:00

Messico-Inghilterra – Lunedì 6 luglio ore 02:00

Vincente Argentina-Capo Verde contro vincente Australia – Egitto – Martedì 7 luglio – ore 18:00

Vincente Svizzera-Algeria contro vincente Colombia-Ghana – Martedì 7 luglio – ore 22:00

Mondiali 2026, cosa cambia verso i quarti di finale

Gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 rappresentano il primo grande spartiacque del torneo. Da questo momento ogni partita può cambiare completamente il cammino delle favorite e aprire nuove possibilità alle outsider.

La parte sinistra sembra particolarmente dura, soprattutto per la presenza di Francia, Spagna, Portogallo, Croazia, Belgio e Stati Uniti nello stesso lato del tabellone. La parte destra, invece, presenta sfide molto affascinanti con Brasile, Inghilterra, Messico, Norvegia, Argentina, Colombia e altre nazionali ancora in corsa.

Il Mondiale entra così nella sua fase più spettacolare. Le grandi favorite devono confermarsi, le sorprese vogliono continuare a sognare e il tabellone degli ottavi promette già partite da dentro o fuori capaci di riscrivere ogni pronostico.