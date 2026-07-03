Video Gol e Highlights Spagna – Austria 3-0 Mondiali 2026

Video dei Gol e Highlights di Spagna – Austria 3-0: Oyarzabal con una doppietta trascina la Roja agli ottavi.

La Spagna vola agli ottavi di finale dei Mondiali 2026 con una vittoria netta e autorevole contro l’Austria. La Roja si impone 3-0 in California e conferma di essere una delle nazionali più solide del torneo, non soltanto per la qualità offensiva, ma soprattutto per una fase difensiva che continua a impressionare.

Il grande protagonista della serata è Mikel Oyarzabal, autore di una doppietta. L’attaccante spagnolo apre il match al 36’, poi chiude definitivamente i conti nel finale dopo il raddoppio firmato da Pedro Porro al 66’. L’Austria prova a restare dentro la partita, ma non riesce mai davvero a mettere in difficoltà la squadra di Luis de la Fuente, superiore per ritmo, tecnica, intensità e gestione dei momenti.

La Spagna prosegue così il proprio percorso mondiale senza aver ancora subito gol. Un dato pesantissimo, che racconta meglio di ogni altra cosa la crescita della Roja in questo torneo. Davanti ci sono talento, fantasia e uomini in forma, da Lamine Yamal a Oyarzabal, ma è dietro che la nazionale spagnola sta costruendo le basi per sognare in grande.

Sintesi di Spagna-Austria 3-0: Oyarzabal apre, Porro raddoppia

La sintesi della partita è abbastanza chiara: la Spagna ha avuto più qualità, più idee e più certezze. L’Austria non è mai riuscita a dare la sensazione di poter ribaltare il pronostico, pagando la difficoltà nel costruire occasioni pulite e nel mettere pressione alla difesa avversaria.

La Roja ha giocato con grande maturità. Non ha avuto bisogno di forzare sempre la giocata, ma ha saputo aspettare il momento giusto per colpire. Il primo gol di Oyarzabal ha dato tranquillità, il raddoppio di Porro ha indirizzato definitivamente il match, la terza rete ha reso il risultato ancora più netto.

L’Austria ha provato a restare compatta, ma la differenza tecnica è emersa con il passare dei minuti. La Spagna è sembrata più rapida nelle scelte, più pulita nel palleggio e soprattutto molto più solida nella gestione delle transizioni.

Il nome più importante della serata è quello di Mikel Oyarzabal. La sua doppietta pesa tantissimo, perché arriva in una partita a eliminazione diretta e conferma il suo grande momento in questo Mondiale. L’attaccante spagnolo si sta rivelando una soluzione preziosa per De la Fuente, capace di finalizzare il lavoro della squadra e di essere decisivo anche quando gli spazi si riducono.

Accanto a lui continua a brillare Lamine Yamal. Il giovane talento spagnolo non ha bisogno di segnare per lasciare il segno: le sue accelerazioni, la sua capacità di creare superiorità e la sua personalità palla al piede sono ormai una delle armi più pericolose della Roja.

La Spagna ha qualità in ogni zona offensiva, ma la sensazione è che la vera forza della squadra sia l’equilibrio. Non è una nazionale che vive solo delle giocate dei singoli: è un gruppo organizzato, corto, disciplinato e capace di controllare il ritmo della partita.

La partita è stata controllata quasi sempre dalla Roja con l’Austria che faceva molta fatica a uscire dalla propria metà campo. La Spagna riusciva a palleggiare con qualità e muovere bene il pallone trovando spesso spazi tra le linee.

Il vantaggio arriva al 36’, quando Mikel Oyarzabal trova il gol dell’1-0 con una conclusione precisa, premiando la superiorità tecnica della Spagna nel primo tempo. È la rete che sblocca una partita fino a quel momento ordinata, ma sempre indirizzata verso la squadra di De la Fuente.

Nella ripresa l’Austria prova ad alzare il baricentro, ma senza creare veri pericoli. La Spagna resta compatta, non concede profondità e al momento giusto colpisce ancora. Al 66’ è Pedro Porro a firmare il 2-0 con un colpo di testa che spegne definitivamente le speranze austriache.

Nel finale arriva anche il terzo gol. Ancora Oyarzabal, ancora decisivo, per il 3-0 che chiude la partita e certifica il passaggio del turno della Roja. Una vittoria meritata, mai realmente in discussione, arrivata con il controllo di una grande squadra.

Difesa Spagna da record: zero gol subiti ai Mondiali 2026

Il dato più importante riguarda però la difesa. La Spagna non ha ancora subito gol ai Mondiali 2026 e questo può diventare un fattore decisivo nella corsa al titolo. In un torneo a eliminazione diretta, la capacità di restare solidi dietro spesso pesa quanto il talento offensivo.

Unai Simon continua a dare grande sicurezza tra i pali. Davanti a lui, Pau Cubarsí e Aymeric Laporte hanno gestito con autorità ogni situazione, mostrando concentrazione, fisicità e letture sempre puntuali. Anche Marc Cucurella sta offrendo prestazioni di alto livello, mentre in mezzo al campo la coppia formata da Rodri e Pedri garantisce controllo, qualità e copertura.

Rodri, in particolare, è stato dominante. Quando il centrocampista del Manchester City riesce a imporre il proprio ritmo, la Spagna diventa una squadra difficilissima da affrontare. Recupera palla, gestisce i tempi, protegge la difesa e permette agli uomini offensivi di giocare con maggiore libertà.

La Roja può sognare il Mondiale?

La vittoria contro l’Austria non basta da sola per trasformare la Spagna nella favorita assoluta, ma manda un messaggio molto chiaro alle altre grandi. La squadra di De la Fuente è solida, organizzata e sempre più consapevole della propria forza.

È vero che i test più duri devono ancora arrivare. Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay e Austria non hanno avuto una grande qualità negli ultimi metri, quindi il dato dei gol subiti va letto anche nel contesto degli avversari affrontati. Ma la struttura difensiva della Spagna è reale e può diventare la base per arrivare lontano.

Agli ottavi la Roja attende la vincente di Portogallo-Croazia, un incrocio che alzerà inevitabilmente il livello della competizione. Sarà un esame molto più complicato, soprattutto perché la Spagna potrebbe trovarsi di fronte una nazionale ricca di esperienza e abituata alle grandi partite.

Per ora, però, la certezza è una: Spagna-Austria 3-0 ha confermato che la Roja è dentro il Mondiale con ambizione vera. Oyarzabal segna, Yamal accende, Rodri comanda e la difesa non concede nulla. Una combinazione che può diventare pericolosissima per chiunque.

Video gol e Highlights di Spagna – Austria 3-0:

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Tabellino di Spagna – Austria 3-0:

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte (93′ Pubill), Cucurella; Pedri (93′ Fabian Ruiz), Rodri, Dani Olmo (71′ Merino); Yamal (86′ Gavi), Oyarzabal, Baena (71′ Ferran Torres). Ct. De la Fuente

Austria (4-2-3-1): A. Schlager; Posch (86′ Prass), Danso, Alaba, Laimer; Seiwald (46′ Chukwuemeka), X. Schlager (46′ Grillitsch); Schmid (60′ Kalajdzic), Wanner, Sabitzer; Gregoritsch (60′ Arnautovic). Ct. Rangnick

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia)

Gol: 36′ Oyarzabal, 66′ Porro, 89′ Oyarzabal

Ammoniti: Posch