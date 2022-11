Il consumo di frutta aiuta a mantenere il benessere generale e sostiene il corpo durante l’attività fisica, ma a volte non basta. Per fare un boost di benefici si può assumere un integratore di mela annurca. Di cosa si tratta?

Le mele sono dei frutti dalle proprietà incredibili, come abbiamo avuto già modo di constatare con l’aceto di mele. Tuttavia non tutti i tipi di mele sono uguali.

Per esempio, la mela annurca è un tipo di mela eccellente tanto nel gusto quanto nelle proprietà benefiche; non a caso è diventata protagonista di vari tipi di integratori alimentari.

Cos’è la mela annurca?

Prima di capire quando assumere un integratore a base di mela annurca è bene fare un passo indietro e scoprire perché questa mela è così eccezionale.

Rossa, tondeggiante e caratterizzata da buccia liscia e polpa succosa: la mela annurca non è una classica mela rossa, ma un prodotto a Indicazione Geografica Protetta. Infatti spesso si parla di mela annurca campana. Le aree in cui si può trovare maggiormente la mela annurca messa a coltivazione sono i Campi Flegrei, e le province di Benevento e Caserta.

Il picciolo corto delle mele annurca non riesce a sostenere il peso dei frutti fino a completa maturazione, costringendo a raccoglierle manualmente e a farle maturare su melai (letti di paglia) esposti al sole.

Il processo di maturazione particolare conserverebbe tutte le qualità organolettiche, rendendo questa mela un frutto dalle proprietà eccezionali.

Mela annurca: Proprietà e benefici

La mela annurca è ricca di vitamine e sali minerali e povera di grassi, diventando un ottimo alleato per il benessere e la linea. A cosa fa bene la mela annurca?

Sistema cardiovascolare – Le procianidine hanno la capacità di proteggere il sistema cardiovascolare come tutti i polifenoli e in più influenzano la biosintesi di colesterolo da parte del fegato e i processi di assorbimento del colesterolo a livello intestinale. La mela annurca combatte il colesterolo .

– Le procianidine hanno la capacità di proteggere il sistema cardiovascolare come tutti i polifenoli e in più influenzano la biosintesi di colesterolo da parte del fegato e i processi di assorbimento del colesterolo a livello intestinale. La combatte il . Antiossidante – I polifenoli sviluppano un’azione antiossidante contro i radicali liberi, contrastando l’invecchiamento cellulare di pelle, tessuti e organi.

– I polifenoli sviluppano un’azione antiossidante contro i radicali liberi, contrastando l’invecchiamento cellulare di pelle, tessuti e organi. Glicemia – Da una lato i polifenoli influenzano la produzione di insulina a livello pancreatico mentre dall’altro lato la vitamina B1 favorisce la conversione di glucosio in energia. Quindi sì, chi ha il diabete può mangiare le mele annurca .

– Da una lato i polifenoli influenzano la produzione di insulina a livello pancreatico mentre dall’altro lato la vitamina B1 favorisce la conversione di glucosio in energia. Quindi sì, . Vista – Il contenuto di vitamina A è sufficiente per proteggere gli occhi e per scongiurare eventuali malattie degenerative della vista.

– Il contenuto di vitamina A è sufficiente per proteggere gli occhi e per scongiurare eventuali malattie degenerative della vista. Sistema immunitario – La presenza considerevole di vitamina C sostiene il sistema immunitario, rendendolo più efficiente contro l’attacco di virus e batteri.

– La presenza considerevole di vitamina C sostiene il sistema immunitario, rendendolo più efficiente contro l’attacco di virus e batteri. Digestione – Questo frutto è particolarmente ricco di fibre e per questo migliora il processo digestivo e allontana la stitichezza e il gonfiore addominale.

– Questo frutto è particolarmente ricco di fibre e per questo migliora il processo digestivo e allontana la stitichezza e il gonfiore addominale. Idratazione – Il contenuto importante di acqua (quasi l’80%) promuove l’idratazione e così facendo evita l’insorgenza dei sintomi della disidratazione.

– Il contenuto importante di acqua (quasi l’80%) promuove l’idratazione e così facendo evita l’insorgenza dei sintomi della disidratazione. Peso – Il frutto è dolce, ma in realtà non contiene una quantità eccessiva di zuccheri e per questo aiuta a mantenere il peso forma: 100 g equivalgono a quasi 40 Kcal.

– Il frutto è dolce, ma in realtà non contiene una quantità eccessiva di zuccheri e per questo aiuta a mantenere il peso forma: 100 g equivalgono a quasi 40 Kcal. Cellulite – La presenza di potassio favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso e combatte il problema della cellulite.

– La presenza di potassio favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso e combatte il problema della cellulite. Capelli – La mela annurca  è un toccasana per i capelli perché le procianidine e in particolare la procianidina B2 rigenerano il bulbo dei capelli e quindi rinforzano la chioma.

Integratore di mela annurca

La mela annurca è un toccasana per il corpo, ma ottenere tutto il suo potenziale non è così facile: bisognerebbe mangiarne almeno 6-7 al giorno.

Quante mele annurche si possono mangiare al giorno? Tuttavia la dose consigliata è di 2 mele annurche al giorno. Esagerare vorrebbe dire andare incontro a problemi e controindicazioni.

La mela annurca si trova alla Lidl, all’Esselunga e all’interno di altri supermercati forniti, ma è possibile ripiegare su un integratore naturale per fare il pieno delle proprietà e dei benefici delle mele annurca.

Per quanto riguarda il dosaggio e la modalità di assunzione, invece, occorre strizzare l’occhio alle indicazioni del produttore o di un esperto.

Integratori di mela annurca: Controindicazioni

L’assunzione di un integratore a base di mela annurca è ben tollerato e non riserva effetti collaterali o controindicazioni particolari.

È sempre meglio chiedere il parere medico se si decide di assumere la mela annurca integratore in caso di gravidanza o allattamento.

Come scegliere l’integratore di mela annurca

La proposta di integratori a base di mela annurca è ampia e variegata e questo potrebbe confondere le idee in assenza di punti di riferimento.

Come scegliere il prodotto giusto?  È sufficiente valutare alcuni aspetti in relazione alle esigenze personali. Ecco come procedere:

Tipologia – In commercio è possibile trovare integratori a base di mela annurca in capsule e in compresse , ma la scelta dipende dall’analisi dei pro e dei contro di ogni formato: le capsule sono predosate e possono essere deglutite oppure aperte e disciolte in acqua mentre le compresse sono già dosate e facili da assumere ma potrebbero contenere zuccheri e ingredienti di origine animale.

– In commercio è possibile trovare integratori a base di in e in , ma la scelta dipende dall’analisi dei pro e dei contro di ogni formato: le capsule sono predosate e possono essere deglutite oppure aperte e disciolte in acqua mentre le compresse sono già dosate e facili da assumere ma potrebbero contenere zuccheri e ingredienti di origine animale. Composizione – La scelta può ricadere su un integratore di mela annurca pura oppure su un prodotto a base di mela annurca e altri ingredienti. Qualche esempio? Vitamina E, rame, zinco, selenio ed estratto di melograno. In questo caso è bene tenere a mente l’obiettivo da raggiungere.

– La scelta può ricadere su un integratore di oppure su un prodotto a base di e altri ingredienti. Qualche esempio? Vitamina E, rame, zinco, selenio ed estratto di melograno. In questo caso è bene tenere a mente l’obiettivo da raggiungere. Allergeni – Chi soffre di sensibilità o allergie particolari dovrebbe leggere attentamente all’INCI per assicurarsi che il prodotto non contenga tracce di allergeni (causate dalla produzione dei prodotti in stabilimenti in cui si producono altri integratori).

– Chi soffre di sensibilità o allergie particolari dovrebbe leggere attentamente all’INCI per assicurarsi che il prodotto non contenga tracce di allergeni (causate dalla produzione dei prodotti in stabilimenti in cui si producono altri integratori). Cruelty free – Le persone vegane devono strizzare l’occhio all’INCI alla ricerca di eventuali componenti o ingredienti di origine animale (e quindi non adatti alla filosofia vegana).

– Le persone vegane devono strizzare l’occhio all’INCI alla ricerca di eventuali componenti o ingredienti di origine animale (e quindi non adatti alla filosofia vegana). Prezzo – Il prezzo degli integratori variano in base alle caratteristiche e alla marca, ma può essere “tagliato” valutando le proposte online: ampia selezione e ottimo rapporto qualità /prezzo.

Migliori integratori di mela annurca su Amazon

Qual è il miglior integratore di mela annurca? La risposta dipende dalle esigenze personali, ma tenere a mente le suddette indicazioni può aiutare a orientarsi verso il prodotto giusto.

Ad ogni modo è possibile acquistare questo tipo di integratore in farmacia, in erboristeria, nei negozi specializzati oppure online.

Amazon propone alcuni degli integratori migliori sul mercato e sostiene una decisione consapevole fornendo informazioni, recensioni e offerte per ogni prodotto.

Per aiutarvi nella ricerca del miglior integratore di mela annurca su Amazon abbiamo raccolto alcuni dei prodotti più acquistati dai consumatori.

