Calciomercato Inter: colpo Marsetic! Napoli su Dimarco

Marsetic Inter. Spazio anche ai giovani. Beppe Marotta ha chiuso la trattativa per Enej Marsetic del Koper. Lo sloveno è arrivato a Milano con la propria famiglia e vestirà la maglia della Primavera. Intanto il Napoli punta al giocatore Federico Dimarco , proprietà dell’Inter ed in prestito al Verona. Gli azzurri puntano su di lui visto che sono alla ricerca disperata di un nuovo terzino.

Alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Fiorentina, continuano i colpi anche in casa Inter. Diverse saranno le cessioni per il club del Biscione ma arriva anche qualche investimento per il futuro. Da poco l’Inter ha chiuso la trattativa per un baby fenomeno che si andrà ad aggiungere al vivaio nerazzurro. Si tratta di Enej Marsetic.

Lo sloveno classe 2004 è stato acquistato dal Koper per una cifra intorno ai 300mila euro. Il giocatore è già approdato a Milano dove svolgerà le consuete visite mediche. Marsetic sarà incorporato negli Allievi Under 18 e molto probabilmente ci sarà spazio anche per lui nella Primavera. Un altro tassello importate in una cantera nerazzurra che vanta già di tanti talenti interessanti.

Marsetic Inter , il Napoli punta Dimarco

Ci si muove in entrata ma anche in uscita. Nelle ultime ore sembra essersi intensificato l’interesse del Napoli per Federico Dimarco. Il terzino è di proprietà dell’Inter ma attualmente è in prestito al Verona. I nerazzurri godono di un controriscatto di circa 7 milioni per il giocatore. L’agente è già stato informato dell’interesse del club di Aurelio De Laurentiis.

Un’opportunità davvero importante per il classe 97 in una vetrina così importante come quella di Napoli. Dimarco si sta rivelando sicuramente una bella scoperta in un Verona sempre più rilanciato come quello di Ivan Juric. Proprio questo che ha suscitato l’interesse di Cristiano Giuntoli.

L’uscita di Kevin Malcuit, destinazione Parma, potrebbe anche favorire la trattativa. La concorrenza per quel ruolo non manca visto che i partenopei non mollano la presa per Emerson Palmieri del Chelsea e Junior Firpo del Barcellona.

Nei prossimi giorni si capirà se il Napoli intenderà fare sul serio per il terzino sinistro o se preferirà virare verso altre soluzioni.

