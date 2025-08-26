Marotta difende la scelta dell’Inter: “Chivu non è un ripiego, è il profilo perfetto”

Marotta - Stadiosport.it

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha chiarito la posizione del club riguardo alla scelta di Cristian Chivu come nuovo allenatore e alla strategia di mercato dei nerazzurri. Durante un’intervista a Sky Sport Italia, Marotta ha ribadito che Chivu non è mai stato una “seconda scelta” rispetto a Cesc Fabregas e ha sottolineato come la società abbia deciso di non vendere alcuni giocatori molto importanti in questa sessione estiva.

La stagione dei nerazzurri si apre con il debutto a San Siro alle 20.45 italiane (19.45 UK), e i tifosi potranno seguire live tutte le emozioni del match, così come quelle di Udinese-Verona, sul liveblog dedicato.

Marotta ha spiegato che, nonostante il divorzio con Simone Inzaghi, approdato all’Al-Hilal, il club aveva già chiara la direzione da prendere:

“Abbiamo un progetto chiaro e Chivu si inserisce perfettamente al suo interno. Ho sentito parlare di Fabregas come prima scelta, ma non è così: era solo uno dei nomi sulla lista. Chivu non è una seconda scelta, anzi è il profilo che cercavamo, grazie alla sua lunga storia con l’Inter sia da giocatore che da allenatore nel nostro settore giovanile”.

Il mercato estivo non è stato semplice per l’Inter. Hakan Calhanoglu è stato al centro di un lungo tira e molla con il Galatasaray, mentre la trattativa per Ademola Lookman si è arenata per la volontà dell’Atalanta di trattenerlo.

“Abbiamo deciso di non vendere alcuni dei nostri giocatori più forti e abbiamo provato a cogliere le opportunità sul mercato senza però esagerare. Lookman era un’opportunità interessante, ma l’Atalanta ha scelto di non metterlo sul mercato, ed era un loro diritto. Abbiamo così puntato su giocatori giovani e di talento per abbassare l’età media della rosa e costruire una squadra in linea con i nostri piani”.

Marotta ha poi ribadito la volontà della società di mantenere l’Inter competitiva su tutti i fronti, puntando a vincere nuovi trofei nella stagione appena iniziata.