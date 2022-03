Marc Marquez, migliorano le sue condizioni fisiche, quelle legate alla vista, ma non da consentirgli di prendere parte al prossimo Gp che si disputerà in Sudamerica. L’Argentina, quindi, avrà un protagonista in meno. I medici non hanno dato l’avallo, c’è necessità di seguire un trattamento conservativo in vista di una completa guarigione in tutta sicurezza.

Marc Marquez è stato vittima di una ricaduta della diplopia, in seguito ad un incidente avvenuto nel warm-up sul circuito cittadino di Mandalika, per il Gp D’Indonesia.

Marc Marquez (Immagine dal profilo ufficiale Twitter)

Ecco il comunicato del team Honda:

“Il pilota del Repsol Honda Team ha già mostrato miglioramenti molto favorevoli con la sua diplopia dopo la visita all’Hospital Clínic e l’esame del dottor Sánchez Dalmau.



Marc Marquez è stato visitato dal suo oculista, il dottor Sanchez Dalmau, all’Hospital Clínic di Barcellona ieri, lunedì, dove si è sottoposto al suo secondo controllo medico dopo l’incidente nel Warm Up del GP d’Indonesia una settimana fa.

In questo nuovo esame, il dottor Sanchez Dalmau ha confermato che la diplopia di Marc Marquez mostra un notevole miglioramento, e ribadisce che la progressione della sua vista è molto incoraggiante. Come è successo per l’ultimo episodio di diplopia, Marc Marquez continuerà ad effettuare un regime di trattamento conservativo con controlli regolari.



Il pilota del Repsol Honda Team non prenderà parte al prossimo round del Campionato del Mondo MotoGP, che si svolgerà questo fine settimana in Argentina, mentre continua il suo recupero.“

Un inizio di stagione difficile per l’otto volte campione del mondo. La sua forza e determinazione saranno armi importanti per ritornare a correre come sempre ha fatto. Uno dei piloti migliori di sempre non può arrendersi in questo momento. Speriamo, per la gioia di tutti gli appassionati della Moto Gp di rivederlo al più presto, magari già ad Austin per il weekend del 9-10 aprile.