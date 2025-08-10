Manchester United all’assalto di Nico Paz: pronti 70 milioni per il gioiello della Serie A

Manchester United pronto a un’offerta da 70 milioni per Nico Paz del Como: dopo una stagione da protagonista in Serie A, il 20enne argentino è l’obiettivo numero uno dei Red Devils.

Il Manchester United sarebbe pronto a presentare una maxi offerta da 70 milioni di euro (circa 61 milioni di sterline) per assicurarsi Nico Paz, centrocampista del Como reduce da una stagione da protagonista in Serie A.

Il 20enne argentino, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid e approdato in prima squadra nel 2023, ha collezionato otto presenze con i Blancos nella stagione 2023-24 prima di trasferirsi al Como nell’agosto 2024 per una cifra intorno ai 6 milioni di euro.

L’accordo con il club lombardo include una clausola che garantisce al Real Madrid il 50% sulla futura rivendita e il diritto di pareggiare eventuali offerte nei prossimi due anni.

Secondo indiscrezioni, la squadra di Xabi Alonso ha rinunciato a riportare Paz a Madrid in questa sessione di mercato, ma il giovane centrocampista è finito al centro di numerose voci, con diversi club di Premier League interessati.

Tra questi anche il Tottenham Hotspur, che avrebbe già presentato un’offerta da circa 40 milioni di euro, rifiutata dal Como, deciso a non scendere sotto la valutazione di 70 milioni.

L’eventuale arrivo di Nico Paz a Old Trafford rappresenterebbe uno dei colpi di mercato più importanti dell’estate, confermando la volontà dei Red Devils di rinforzare il centrocampo con un talento giovane ma già pronto per il calcio di altissimo livello.

Secondo quanto riportato da Fichajes, il Manchester United considera Nico Paz l’innesto ideale per rinforzare il centrocampo in questa stagione e sarebbe pronto a presentare un’offerta da 70 milioni di euro (circa 61 milioni di sterline) per assicurarselo.

Il talento argentino, classe 2004, è reduce da un’annata straordinaria con il Como, con cui ha messo a segno 6 gol e 9 assist in 35 presenze nella stagione 2024-25. Le sue prestazioni gli sono valse anche tre presenze con la Nazionale argentina, e un’altra stagione ad alto livello potrebbe garantirgli un posto nella rosa che parteciperà al Mondiale 2026.

Il Chelsea monitora attentamente la situazione e potrebbe inserirsi nella corsa già in questa sessione di mercato, aumentando la concorrenza per i Red Devils. Per il Como, trattenere il proprio gioiello sarà una sfida complicata, visto l’interesse di club di primissima fascia e l’elevata valutazione di mercato.

Amorim vuole un centrocampista forte: Baleba il sogno ma costa troppo

Non è un segreto che il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, abbia messo tra le priorità di mercato l’acquisto di un centrocampista in questa sessione estiva. L’obiettivo principale sarebbe Carlos Baleba del Brighton & Hove Albion, ma il costo dell’operazione – stimato intorno ai 104 milioni di sterline – rende la trattativa estremamente complessa per i Red Devils.

Di fronte a una valutazione così alta per il nazionale camerunense, la dirigenza dello United starebbe valutando piste alternative per rinforzare la mediana.

Parallelamente, il club è al lavoro anche per un altro colpo di peso: l’arrivo di un nuovo portiere. In cima alla lista ci sarebbe Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain, che secondo indiscrezioni starebbe emergendo come il candidato principale per difendere la porta di Old Trafford nella prossima stagione.