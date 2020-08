Manchester City-Real Madrid Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 7-8-2020

Super partita tra Manchester City e Real Madrid nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo il 2-1 dell’andata per gli inglesi. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: out Aguero per Guardiola, mentre Zidane dovrà sciogliere il ballottaggio in attacco con la possibile esclusione di Hazard. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

E’ tutto pronto all’Etihad Stadium di Manchester, conosciuto anche come City of Manchester, dove alle ore 21:00 andrà in scena la sfida tra Manchester City e Real Madrid, valida come ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Si riparte dalla vittoria per gli inglesi per 2-1 della sfida d’andata, ma soprattutto dopo il lungo periodo di pausa a causa del lockdown, che ha portato anche alla modifica del format, però dai quarti di finale, quando sarà completo il tabellone con tutte le squadre e le sfide saranno gare secche in una Final Eight in sede unica.

Il club inglese è arrivato secondo in classifica in campionato, ma nelle ultime due partite ha vinto segnando nove reti, mentre gli spagnoli hanno vinto il campionato al termine di una clamorosa ed inaspettata rimonta, conclusa però con un pareggio nell’ultima giornata di campionato.

Ultime sulle formazioni di Manchester City-Real Madrid:

Out Steffen, Sandler, Mendy, Porro e Aguero, oltre al partente Sanè, già ceduto al Bayern Monaco, per Pep Guardiola, che ha diversi ballottaggi da sciogliere. Il primo in difesa, visto che ci sono tre posti per Walker, Fernandinho, Stones, Zinchenko e Joao Cancelo al fianco di Laporte, davanti a Ederson. In mediana dovrebbero esserci Rodri, David Silva, alle sue ultime partite in maglia Citizens, e De Bruyne, mentre in attacco Gabriel Jesus si gioca il posto con Mahrez nel tridente completato da Bernardo Silva e Sterling.

Non ci saranno Mariano Diaz, risultato positivo al Coronavirus, al secolo Covid-19, Marcelo e Sergio Ramos, oltre ai rientranti dai prestiti Lunin, Vallejo, Odegaard, James Rodriguez, Reinier, Oscar Rodriguez, Kubo, De Frutos e Borja Mayoral per Zinedine Zidane, che ha un grande ballottaggio da sciogliere in attacco, dove Hazard si gioca il posto con Isco, Asensio, Modric e Valverde al fianco di Benzema, Kroos e Casemiro, sicuri titolari. Difficilmente, infatti, giocheranno le tre punte, quindi solo panchina per Rodrygo e Vinicius. In difesa spazio a Militao al fianco di Varane, mentre Mendy giocherà sulla sinistra, con Carvajal a destra, a protezione di Courtois.

Probabili formazioni Manchester City-Real Madrid:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; Rodri, David Silva; De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva; Sterling.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militao, Varane, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Modric; Benzema, Isco.

Come vedere Manchester City-Real Madrid in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Manchester City Real Madrid, Ritorno Ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Manchester City Real Madrid in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Manchester City-Real Madrid:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Manchester City Real Madrid in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Manchester City-Real Madrid:

Sono solo 5 i precedenti totali tra Manchester City e Real Madrid, con bilancio nettamente a favore dei merengues con 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, 6 gol fatti e 5 gol subiti.

Si ripartirà dalla vittorie per 2-1 del Manchester City all’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid, ma i blancos vogliono conquistare l’impresa e coltivare il sogno di tornare a vincere dopo solo due anni dall’ultima volta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS