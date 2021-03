Manchester City-Borussia Moenchengladbach Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 16-3-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Manchester City-Borussia Moenchengladbach, sfida in programma martedì alle 21:00, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

La netta vittoria di ieri sul Fulham di Scott Parker, ha confermato ancora di più lo strapotere al vertice della Premier League del Manchester City di Pep Guardiola che, in attesa di Manchester United-West Ham di oggi, si è portato a +17 sui Red Devils. I Citizens sono sempre più vicini al 7° titolo della loro storia e con un simile vantaggio sulla seconda in classifica, è chiaro come tutte le attenzioni si spostino ora sulla Champions League che vede la formazione inglese, insieme a Paris Saint Germain e Bayern Monaco, come una delle principali candidate alla vittoria finale.

Il Borussia Moenchengladbach dii Marco Rose, dal canto suo, non ha più molto da chiedere a quest’annata. La sconfitta di venerdì contro l’Augsburg ha fatto scivolare i bianconeroverdi al 10° posto in classifica, a -10 dalla zona Champions. Il cammino in Bundesliga è ormai compromesso, pertanto, ad Hofmann e compagni, non resta che provare a battere il Manchester City con 3 gol di scarto per accedere ai quarti di finale di Champions League.

Manchester City-Borussia Moenchengladbach, ritorno ottavi di finale Champions League 16-03-2021.

Le ultime sulle formazioni di Manchester City e Borussia Moenchengladbach

Per quanto riguarda le formazioni, Guardiola dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ederson in porta. Davanti a lui, Walker, Ruben Dias, Laporte e Cancelo. Centrocampo a tre con Gundogan, Rodri e Foden. In attacco il trio formato da Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling.

Rose dovrebbe invece optare per un più articolato 4-2-3-1. Sommer quindi in porta con, a fargli da scudo, Lainer, Ginter, Elvedi e Bensebaini. A centrocampo spazio a Zakaria e Neuhaus con Lazaro, Stindl e Thuram sulla trequarti a fare da supporto dell’unica punta, Pléa.

Probabili formazioni Manchester City-Borussia Moenchengladbach

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Gundogan, Rodri, Foden; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling.

Borussia Moenchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Zakaria, Neuhaus; Lazaro, Stindl, Thuram; Pléa.

Come vedere Manchester City-Borussia Moenchengladbach in diretta TV e streaming

Manchester City-Borussia Moenchengladbach sarà visibile, a partire dalle 21:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Football e Sky Sport 253. Via streaming invece, il match tra inglesi e tedeschi sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Manchester City e Borussia Moenchengladbach sono complessivamente 5 (tutti in Champions League) con un bilancio che dice 4 vittorie dei Citizens e 1 pareggio. 13 i gol segnati dagli inglesi, 4 quelli messi a referto dai tedeschi.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale ovviamente alla gara dello scorso 24 febbraio, terminata 2 a 0 in favore di Sterling e compagni. Come il match di tre settimane fa, che vedeva in casa il Borussia Moenchengladbach e in trasferta il Manchester City, anche quello di dopodomani si giocherà in campo neutro, alla Puskas Arena di Budapest. Questi quindi nel dettaglio i 5 precedenti tra mancuniani e teutonici.

Borussia Moenchengladbach-Manchester City 0-2 (andata ottavi di finale Champions League 2020-2021 – 24 febbraio 2021)

Borussia Moenchengladbach – Manchester City 1-1 (5° giornata girone C, Champions League 2016-2017 – 23 novembre 2016)

Manchester City – Borussia Moenchengladbach 4-0 (1° giornata girone C, Champions League 2016-2017 – 14 settembre 2016)

Manchester City – Borussia Moenchengladbach 4-2 (6° giornata girone D, Champions League 2015-2016 – 8 dicembre 2015)

Borussia Moenchengladbach – Manchester City 1-2 (2° giornata girone D, Champions League 2015-2016 – 30 settembre 2015)

