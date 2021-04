Manchester City-Borussia Dortmund Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 6-4-2021

Manchester City Borussia Dortmund formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match è valido per l’andata dei quarti di Champions League e si giocherà martedì 6 aprile alle 21:00 all’Etihad Stadium di Manchester. L’incontro sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport (numero 253).

Iniziano i quarti di finali di Champions League. Tanti i match affascinanti in quest’edizione della coppa più importante d’Europa. Tra questi sicuramente Manchester City-Borussia Dortmund ha un fascino particolare. La squadra di Pep Guardiola è arrivata ai quarti dopo aver battuto il Borussia Mönchengladbach per 2-0 all’andata e al ritorno. Il Dortmund, invece, hanno sofferto con il Siviglia imponendosi per 3-2 all’andata e poi il 2-2 al ritorno in Germania.

In Premier League non c’è storia: il City sta dominando il proprio campionato ed è a +14 dai rivali del Manchester United che sono secondi. Campionato da dimenticare per il Borussia che non lotta più ai vertici come ha sempre abituato a fare. Gli uomini di Edin Terzić sono al quinto posto a -7 dal quarto e l’obbiettivo resta sempre la qualificazione alla Champions League.

Manchester City Borussia Dortmund formazioni, le ultimissime

Il Manchester City entrerà in campo con un 4-2-3-1. A difendere i pali ci sarà Ederson mentre la difesa a quattro prevede Rúben Dias e Laporte come centrali e sulle fasce Walker e Zinchenko. Nella mediana spazio a Rodri e Gündoğan. La trequarti potrebbe prevedere il trio Ferran Torres, De Bruyne e Sterling alle spalle di Agüero che la prossima estate lascerà il club.

Il Borussia Dortmund risponde con un 4-3-3. Hitz a porta, Akanji e Hummels come centrali mentre come terzini Meunier e Schulz. Delaney, Bellingham e Dahoud potrebbero occupare la parte centrali del centrocampo. In attacco Reus e Sancho faranno da sponda ad uno straordinario Haaland, sempre più capocannoniere della competizione.

Manchester City Borussia Dortmund, le probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gündoğan; Ferran Torres, De Bruyne, Sterling; Agüero.

Borussia Dortmund (4-3-3): Hitz; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Bellingham, Dahoud; Reus, Haaland, Sancho.

Dove vedere il match

Manchester City-Borussia Dortmund, match valido per l’andata dei quarti di Champions League , si giocherà martedì 6 aprile alle 21:00 all’Etihad Stadium di Manchester. La partita sarà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport (numero 253).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

C’è solo un precedente tra le due squadre e risale all’edizione 2012/13 della Champions League. Manchester City e Borussia Dortmund si trovavano nello stesso girone. In Inghilterra terminò 1-1 con il vantaggio di Reus e poi il pareggio all’ultimo di Balotelli. All’Iduna Park terminò 1-0 per i padroni di casa grazie ad un gol di Schieber.

