Maccabi Haifa – Juventus 2-0 , voti e pagelle: altro disastro, altra gara di totale inattività

La Juventus cade ancora, netta, pesante, umiliante sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa.

Un primo tempo roboante per gli israeliani, che praticamente dominano sotto ogni aspetto.

Sia sul piano della propensione offensiva che su quello dell’intensità, un’intensità pazzesca, dalla quale i bianconeri – in viola per l’occasione – vengono praticamente schiacciati.

Nel giro del primo quarto d’ora scarso, i padroni di casa sono in grado di sfiorare il gol tre volte – annessa una traversa – e segnarne uno.

Omer Atzili scatenato, buca due volte le mani a Szczesny, prima di testa e poi con un sinistro fulminante da dentro l’area di rigore.

Il portiere polacco è l’unica nota lieta del primo tempo, evitando ai suoi un’imbarcata di gol con le parate sul colpo di testa di Pierrot e sul gran sinistro a giro dello stesso Atzili

Juve totalmente inebetita, rivede i fantasmi del match contro il Milan.

Ancora una volta, non funziona nulla per la banda di Allegri.

Con Di Maria che dura 25 minuti prima di uscire per l’ennesimo infortunio di una stagione che dopo manco 2 mesi si può già definire nefasta.

Rugani si perde Pierrot sul colpo di testa respinto da Szczesny, in generale la difesa bianconera non sale a dovere e non accorcia quanto serve.

Insomma, come anticipato, non c’è niente che vada veramente bene.

Se non un Cuadrado che come suo solito ci prova a viaggiare sulla fascia destra, e a fine primo tempo per poco non manda in gol Vlahovic, sul cui colpo di testa è ottimo il portiere Cohen.

Che nella ripresa salva anche su un altro colpo di testa di Rugani, su azione da corner.

Per il resto, veramente pochissima roba questa Juve.

Un declino che sembra inesorabile.

Una sconfitta che, essendo la terza su 4 nel girone, potrebbe seriamente compromettere il cammino europeo.

E Sabato in campionato c’è un Derby della Mole che sembra già un crocevia della morte per la banda bianconera.

Voti e pagelle

Szczesny, voto 6 di incoraggiamento.

Ha qualche responsabilità sul primo gol, non riuscendo a deviare un colpo di testa che non sembrava irresistibile.

Per il resto è il migliore nonostante le due reti subite, con almeno 3 interventi decisivi evita ai suoi un’umiliazione ancora più pesante.

Rugani, voto 4+.

Si perde Pierrot che per poco non va in gol, non guida bene la fase difensiva, il punto in più solo per una discreta occasione da gol avuta.

Bonucci, voto 3.

Se non comparisse nella lista convocati, nessuno si accorgerebbe della sua presenza…

Vlahovic, voto 4.

Un colpo di testa con grande parata di Cohen, è qui tutta la sua partita !

Cuadrado, voto 5.5

Nota discreta del match, ci prova a dare dinamismo alla fase offensiva, piazzando qualche pallone a centro area, per poco non manda in gol Vlahovic.

Kean, voto 5.5

Come contro il Milan, entra e prova a lottare, ma è difficile se sei l’unico…