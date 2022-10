Maccabi Haifa-Juventus 2-0, Allegri: “In ritiro fino al derby, ma non mi dimetto”

Maccabi Haifa-Juventus 2-0, le parole di mister Allegri a fine partita: “Il presidente ha ragione: dobbiamo vergognarci. Ora in ritiro fino al derby, ma non penso alle dimissioni”.

Juventus con un piede e mezzo fuori dalla Champions League: la brutta sconfitta di Haifa, per opera di uno scatenato Atzili, condanna la squadra bianconera ad essere estromessa, quasi con certezza, dalla massima competizione europea.

Appare improbabile, infatti, che il Benfica possa lasciare punti per strada contro gli israeliani. Ma a preoccupare è lo stato di forma di una Juventus ripiombata nello stesso vortice di problematiche che l’aveva accompagnata sino alla sconfitta di Monza. Primo tempo sconcertante, completamente in balia dell’avversario. Accenno di reazione nella ripresa, anche se davvero troppo poco per pensare di competere a certi livelli.

Una partita vergognosa, come l’hanno definita il presidente Andrea Agnelli e mister Massimiliano Allegri. Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita, quest’ultimo non ha usato giri di parole, rimproverando alla squadra mancanza di carattere.

Da oggi si va in ritiro, fino al derby, per cercare di raddrizzare la situazione. Il livornese, comunque, ha la piena fiducia della società, e lui stesso ha ammesso di non avere intenzione di lasciare.

Le dichiarazioni di Allegri post Maccabi Haifa-Juventus 2-0

“C’è solo da fare silenzio, è stata una prova non all’altezza soprattutto dal punto di vista caratteriale. Torniamo a casa, dobbiamo lavorare ancora di più e stare zitti. Domani restiamo in ritiro alla Continassa fino al derby, è un atto dovuto alla società, ai tifosi e ai noi stessi. Non è una questione di scossa ma di compattezza, dobbiamo tornare a essere squadra”.

Prestazione vergognosa e ritiro – “Il presidente Agnelli ha detto che dobbiamo vergognarci? Ha ragione: il primo tempo è stato tra i peggiori mai giocati. Non abbiamo fatto nulla e ci hanno messo in difficoltà dall’inizio. Ogni tanto serve restare in ritiro, abbiamo più tempo per riposare e lavorare”.

No dimissioni – “Mai pensato alla dimissioni? No. Quando una sfida diventa più difficile è ancora più bella. Bisogna uscirne con coraggio”.