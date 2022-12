Mac Allister Juventus obbiettivo per il mercato di riparazione. L’argentino potrebbe essere il nuovo acquisto in caso di partenza di McKennie. La dirigenza bianconera sarebbe già a lavoro per un suo arrivo a gennaio.

Da Mac Allister a McKennie. Un gioco di parole che starebbe interessando anche il calciomercato invernale della Juventus. Il giocatore argentino, campione del mondo, sarebbe finito nel mirino della società bianconera e la destinazione sembra essere molto gradita. Tuttavia, per propiziare un suo eventuale arrivo, Max Allegri dovrà essere pronto a sacrificare qualche pedina a centrocampo.

Tra i possibili papabili c’è Adrien Rabiot il cui contratto è in scadenza e molto probabilmente anche Weston McKennie. L’americano non ha mai fatto impazzire il tecnico con le sue giocate, complice anche una forma fisica non sempre impeccabile e la sua discontinuità. Su di lui ci sono tanti club interessati ,soprattutto all’estero, come il Borussia Dortmund ma anche il Tottenham.

Alexis Mac Allister, dunque ,è il nome che infiamma i cuori bianconeri. Centrocampista di grande qualità, non è esploso in una big ma in una squadra che in Premier League sta sorprendendo, il Brighton dell’italiano Roberto De Zerbi, che attualmente è settimo e che sta disputando un campionato che sta andando anche al di là delle aspettative prefissate.

Mac Allister Juventus, la cifra chiesta dal Brighton

Il club della città dell’East Sussex, però, non intende svendere uno dei suoi migliori gioiellini. Per far sì che il giocatore lasci l’Inghilterra, la Juventus dovrà sborsare una cifra non inferiore ai 40 milioni. I Seagulls, però, non sembrano avere fretta di vendere l’ex Boca Juniors su cui anche l’Atlético Madrid avrebbe messo gli occhi, dopo il mondiale vinto.

La Juventus, però, potrebbe servirsi della monetizzazione di McKennie per poter tentare il colpaccio. Già il fatto di avere la volontà del giocatore dalla propria parte, è un ottimo punto di partenza. Il Brighton, però, si è già dimostrato molto abile nelle plusvalenze, basti pensare alla trattativa che ha portato Marc Cucurella al Chelsea per la cifra monstre di 70 milioni di euro.

Nel caso in cui il classe 98 dovesse essere un’utopia, la Juventus guarderebbe in Italia per il proprio centrocampo. Piace da sempre Sergej Milinković-Savić ma anche la Lazio di Claudio Lotito è un cliente molto complesso con cui trattare. La Vecchia Signora attende risvolti nel mercato d’uscita ma solo così facendo può provare l’affondo verso il centrocampista di Santa Rosa.