Ludogorets-Inter, conferenza stampa pre-partita Conte: “Ci saranno delle rotazioni nel rispetto della gara”

Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre partita. Tanti gli argomenti analizzati dal tecnico: partendo dalla gara con la Lazio fino a parlare del possibile turnover e la situazione singoli.

Sulla gara: “La partita contro il Ludogorets sarà rispettato nel miglior modo possibile, si tratta di gara europea. Ripartiamo dalle nostre convinzioni e da quanto buono fatto finora”.

La sconfitta con la Lazio: “Brucia solamente per il risultato e il modo in cui abbiamo regalato i due gol. La prestazione è stata buonissima, stiamo pur sempre parlando di una delle squadre più in forma del campionato”.

Sul turnover: “Delle rotazioni ci saranno, è inevitabile visto il carico che stiamo affrontando partita dopo partita. In molti, poi, meritano di giocare, e questa può essere la giusta possibilità”.

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

Possibilità per Sanchez ed Eriksen: “Alexis ha dovuto recuperare da un brutto infortunio, ma ora è pronto per tornare in campo dal 1’. Per quanto riguarda Christian non so dirvi se giocherà o meno. Per ciò avrò bisogno di valutare l’ultimo allenamento pre partita. Fatto sta che vedo troppa ansia nell’aria da parte dei giornalisti, noi all’Inter siamo sereni e soddisfatti di avere un calciatore cosi.”

Chi resta a Milano e chi invece sarà della gara: “Brozovic resterà a Milano a causa di alcuni problemi alla caviglia. Come lui anche Skriniar e Handanovic non partiranno con la squadra per migliorare la propria condizione fisica. In porta ci sarà ancora Padelli, il quale ha da parte nostra tutta la fiducia possibile. Lui in campo, così come Ranocchia, il quale si sta facendo il mazzo per questa squadra da luglio. Siamo tutti allineati a prescindere da chi gioca di più o di meno, le polemiche, ripeto, le creano solamente i giornalisti”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA