Luciano Spalletti pronto a firmare con la Juventus

Luciano Spalletti è ormai a un passo dalla Juventus. Il tecnico toscano, ex commissario tecnico della Nazionale e protagonista dello scudetto con il Napoli nel 2023, ha accettato le condizioni proposte dal club bianconero e si prepara a mettere la firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora fino a giugno 2026, con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Secondo quanto trapela, Spalletti è sempre stato la prima scelta della dirigenza juventina, sin da quando la società ha deciso di interrompere il rapporto con Igor Tudor, durato meno di tre mesi. La fiducia nei confronti dell’ex allenatore azzurro non è mai venuta meno, e le ultime ore hanno sancito la definitiva accelerazione verso l’accordo.

Le alternative e la svolta decisiva

Nonostante i nomi di Roberto Mancini e Raffaele Palladino fossero stati accostati alla panchina bianconera, nessuno dei due è mai stato un reale concorrente. Mancini è rimasto ai margini del discorso già da ieri, mentre Palladino rappresentava solo una soluzione d’emergenza nel caso in cui le trattative con Spalletti si fossero complicate.

Il vertice di oggi tra il tecnico e la dirigenza juventina ha permesso di sciogliere gli ultimi nodi, in particolare quello legato alla durata del contratto. Spalletti ha accettato senza esitazioni la proposta: un accordo fino a giugno, con prolungamento automatico di un anno qualora la squadra centrasse l’obiettivo minimo del ritorno in Champions.

Superato questo punto cruciale, l’intesa è diventata immediata. La Juventus ha trovato in Spalletti la figura ideale per rilanciare il progetto tecnico, puntando su un allenatore di esperienza, carisma e visione moderna del gioco, capace di unire rigore tattico e valorizzazione dei giovani.

Un ritorno simbolico per il calcio italiano

Per Spalletti, si tratta di un nuovo inizio in un club che da tempo cercava una guida capace di dare identità e risultati dopo stagioni altalenanti. Dopo l’esperienza con la Nazionale, conclusasi con il deludente mancato accesso ai Mondiali, il tecnico toscano torna così in un club di vertice, dove potrà mettere a frutto la sua filosofia calcistica fatta di intensità, pressing e gestione del possesso.

L’accordo, ormai in dirittura d’arrivo, dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. La Juventus si prepara quindi ad aprire l’era Spalletti, con l’obiettivo chiaro di riconquistare un posto in Europa e ritrovare continuità in Serie A, sotto la guida di uno degli allenatori più autorevoli e rispettati del panorama italiano.

