Lookman vuole solo l’Inter: Quanto potrebbe costare l’affare!

Il futuro di Ademola Lookman è sempre più legato all’Inter, anche se ufficialmente il giocatore è ancora un tesserato dell’Atalanta. Negli ultimi giorni la dirigenza nerazzurra ha accelerato sul fronte delle cessioni, incassando circa 20 milioni di euro dalle partenze di Aleksandar Stankovic (Club Brugge) e Tajon Buchanan (Villarreal). Un tesoretto che ora potrebbe essere impiegato per rilanciare sull’offerta al club bergamasco.

L’offerta presentata finora si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma è noto che l’Atalanta ha fissato il prezzo a 45 milioni fissi più 5 di bonus. Una soglia che l’Inter ora potrebbe raggiungere, spinta dalla volontà di chiudere entro fine mese.

Lookman: Napoli o Inter?

Lookman si allena e aspetta: professionalità esemplare

Nonostante l’incertezza sul suo futuro, Ademola Lookman sta continuando a mostrare un atteggiamento irreprensibile. Nella giornata odierna era presente al centro sportivo di Zingonia, ha salutato i tifosi, ha rispettato gli orari per le terapie e si è mostrato sempre puntuale e disponibile. Non ci sono segnali di insofferenza, né atteggiamenti fuori posto.

L’esterno offensivo nigeriano ha già fatto sapere, tramite i suoi rappresentanti, che vede nell’Inter la sua prossima destinazione, ma non forzerà in alcun modo la mano. Il giocatore è paziente, ma nel suo immaginario il “click” del mercato deve portare solo una maglia: quella nerazzurra.

Deadline fissata: tutto si decide entro il 31 luglio

Una cosa è chiara: l’Inter non intende trascinare questa trattativa oltre il 31 luglio. La deadline è fissata, e se non ci saranno sviluppi nelle prossime ore, i giorni da cerchiare in rosso sul calendario saranno dal 28 al 30 luglio. In quella finestra temporale si capirà se ci saranno margini per chiudere l’operazione.

I dirigenti interisti sanno che serve uno sforzo finale, ma sono anche consapevoli che Lookman è la pedina perfetta per completare il reparto offensivo di Simone Inzaghi. Dopo le ottime prestazioni con l’Atalanta – comprese le reti decisive nella seconda parte della stagione – il suo profilo è considerato prioritario.

Atalanta ferma sulle cifre, ma il clima è collaborativo

La società bergamasca non ha intenzione di concedere sconti, ma i rapporti con l’Inter sono buoni e lo stesso Lookman non verrà trattenuto controvoglia. La richiesta è chiara, l’Inter ora ha i mezzi per soddisfarla. Se arriverà l’offerta giusta, il semaforo verde potrebbe accendersi anche in poche ore.

Intanto, Lookman continua a lavorare in silenzio, con la stessa grinta e dedizione che lo ha contraddistinto nella stagione passata. La sua professionalità è una delle chiavi che stanno mantenendo il clima sereno attorno a una delle trattative più attese di questo calciomercato estivo.