Lookman-Inter, trattativa ferma: Atalanta rifiuta €42M+3M bonus

Il punto della trattativa: l’offerta dell’Inter e il no dell’Atalanta

L’Inter ha messo sul piatto una proposta importante da 42 milioni di euro più 3 di bonus per assicurarsi le prestazioni di Ademola Lookman, protagonista assoluto della scorsa stagione nerazzurra d’Atalanta, con 17 gol tra Serie A ed Europa League. Una cifra considerevole, anche alla luce dell’accordo già trovato con il calciatore per un quinquennale da 4,5 milioni netti a stagione.

Ma la risposta dell’Atalanta è stata negativa. Il club bergamasco ritiene troppo bassa la valutazione, soprattutto in un momento storico in cui l’inflazione del mercato estivo – aggravata da investimenti sauditi e inglesi – sta facendo lievitare il prezzo degli attaccanti. L’amministratore delegato Luca Percassi ha definito Lookman “incedibile”, chiudendo pubblicamente ogni spiraglio.

Il malcontento del giocatore: segnali forti sui social

A rendere ancora più tesa la situazione è stata la reazione del giocatore: Lookman ha cancellato tutte le foto con la maglia dell’Atalanta dai social, ha rimosso i riferimenti al club dalle biografie e ha smetto di seguirne i profili ufficiali. Un gesto chiaro, interpretato dagli addetti ai lavori come un atto di rottura con la società.

Fonti vicine all’entourage del calciatore rivelano che Lookman ha già espresso la volontà di trasferirsi all’Inter, considerandola un’opportunità fondamentale per la propria carriera. L’ala nigeriana è convinta di poter fare il salto definitivo in un club che giocherà la Champions League e punta a vincere subito, con una rosa già competitiva.

Il dettaglio dell’infortunio e l’amichevole saltata

Ulteriore elemento sospetto è stata l’esclusione del giocatore dalla lista dei convocati per l’amichevole contro il Lipsia, in programma sabato 2 agosto. L’Atalanta ha ufficialmente motivato l’assenza con un problema muscolare al polpaccio sinistro, ma la coincidenza con l’impasse di mercato ha alimentato dubbi su una possibile esclusione “politica” per evitare tensioni nello spogliatoio o davanti alla stampa tedesca.

L’Inter riflette: rilancio o cambio obiettivo?

La dirigenza nerazzurra, consapevole del rischio di perdere un giocatore che ha già detto sì, valuta se rilanciare o virare su altri nomi. Fonti interne fanno sapere che l’offerta da 45 milioni è considerata il limite massimo, anche in considerazione delle risorse già investite in altri reparti. L’Inter non intende entrare in un’asta e sta monitorando alternative, tra cui Albert Gudmundsson, Jonathan David e un profilo low-cost da valorizzare.

Cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni

La situazione è in stallo, ma il mercato è imprevedibile. Due scenari sono attualmente i più plausibili:

Scenario 1: rottura definitiva → L’Inter si tira indietro, Lookman resta controvoglia, e l’Atalanta rischia di gestire un caso spinoso in rosa. Il giocatore potrebbe rimanere separato dal gruppo fino a nuova offerta o cessione all’estero.

→ L’Inter si tira indietro, Lookman resta controvoglia, e l’Atalanta rischia di gestire un caso spinoso in rosa. Il giocatore potrebbe rimanere separato dal gruppo fino a nuova offerta o cessione all’estero. Scenario 2: apertura last minute → L’Atalanta potrebbe rivedere le proprie richieste a fronte dell’evidente rottura con il calciatore, per evitare svalutazioni o malumori in vista dell’inizio della stagione.

Negli ultimi tre anni, Ademola Lookman si è imposto come uno dei talenti offensivi più brillanti della Serie A, diventando una pedina fondamentale nello scacchiere di Gian Piero Gasperini. Arrivato all’Atalanta nell’estate 2022, il talento nigeriano ha saputo coniugare velocità, tecnica, freddezza sotto porta e intelligenza tattica, guadagnandosi l’attenzione dei top club italiani ed europei.

Dopo una stagione d’esordio sopra le aspettative, in cui ha segnato 13 gol in campionato, Lookman ha alzato ulteriormente l’asticella nel 2023/2024, contribuendo in modo decisivo alla storica vittoria dell’Europa League, con una memorabile tripletta in finale contro il Bayer Leverkusen. Il suo rendimento è stato costante sia in Serie A che nelle competizioni internazionali, confermando la sua maturazione definitiva a livello europeo.

La stagione 2024/2025, però, si è aperta tra incertezze e tensioni: un infortunio al polpaccio e la trattativa in corso con l’Inter hanno temporaneamente rallentato la sua attività in campo. In attesa di capire se resterà a Bergamo o cambierà maglia, riportiamo di seguito una tabella dettagliata con tutte le statistiche ufficiali di Lookman nelle sue tre stagioni con l’Atalanta, suddivise per competizione.

Statistiche stagionali di Lookman con l’Atalanta (2022–2025)

Stagione Competizione Presenze Gol Assist 2022/2023 Serie A 31 13 6 Coppa Italia 2 2 0 europa league/champions – – – Totale stagione 33 15 6 2023/2024 Serie A 30 11 7 Coppa Italia 3 1 1 Europa League 9 5 1 Totale stagione 42 17 9 2024/2025 Serie A 31 15 0 Coppa Italia 0 0 0 champions league 7 5 1

Conclusioni

La vicenda Lookman si è trasformata in una trattativa ad alta tensione, che coinvolge strategia, orgoglio societario e volontà personale. L’Inter ha fatto il suo, il giocatore ha scelto: ora tocca all’Atalanta decidere se restare ferma o evitare una frattura interna che potrebbe pesare sul rendimento della squadra.