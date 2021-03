Calciomercato, attenta Juventus: anche Real Madrid e Manchester City su Locatelli

Locatelli Real Madrid City. Manuel Locatelli continua ad essere oggetto di desiderio di molte squadre. Adesso spuntano anche due big straniere: il Real Madrid ed il Manchester City. Il giocatore del Sassuolo è sempre stato anche nel mirino della Juventus ma adesso la concorrenza si fa sempre più fitta. Il club emiliano continua a sparare alto e non farà sconti.

Sicuramente Manuel Locatelli è uno dei giovani più interessanti in Serie A. Il giocatore veste da due anni la maglia del Sassuolo dove è esploso completamente. Roberto De Zerbi ha fatto rinascere il giocatore inserendolo nel centrocampo del suo 4-2-3-1. Locatelli ha continuato a sorprendere ed è uno degli artefici del buon ottavo posto del Sassuolo nello scorso anno.

Le sue qualità non sono passate inosservate tanto che molte squadre hanno cominciato a monitorarlo. La prima tra tutte è stata sicuramente la Juventus che ha sempre avuto un certo fiuto per i giovani talenti. Locatelli è stato l’acquisto più caro della storia del Sassuolo ed il club non vorrà privarsene facilmente, a meno che non ci sia un’offerta davvero irrifiutabile. Ma le concorrenti per lui aumentano sempre di più.

Locatelli Real Madrid City, il Sassuolo fissa il prezzo

Ci sarebbero addirittura anche il Real Madrid e il Manchester City a seguire il centrocampista classe 98. Il Real Madrid soprattutto, come riporta Mundo Deportivo, sarebbe piombato prepotentemente sul giocatore. Zinedine Zidane lo vorrebbe nella sua squadra. Anche Pep Guardiola sembra però guardare in Italia per il proprio mercato.

Il City si inserisce tra le pretendenti ma entrambe sono consapevoli che il Sassuolo non svaluterà il proprio giocatore. Lo stesso amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, si è sentito lusingato dall’interesse di squadre così blasonate. Ma questo non fa cambiare idea alla società sul suo prezzo: 40 milioni, non un centesimo in meno.

L’ex Milan ha molta richiesta e la Juve non può lasciarselo scappare. I bianconeri sperano di poter rientrare in quest’asta e di potersi accaparrare Locatelli con un prestito con obbligo di riscatto così come fatto con Federico Chiesa. Intanto Locatelli continua a sorprendere col Sassuolo e lancia forti segnali al CT della Nazionale, Roberto Mancini, in vista degli Europei.

La partecipazione alla competizione della prossima estate potrebbe aumentare ancora di più il valore di un giocatore che è già sulla bocca di tutti. Tutto, però, sarà deciso solamente a fine campionato.

