Calciomercato Napoli: Llorente all’Udinese

Llorente Udinese. L’attaccante del Napoli è vicinissimo alla chiusura della trattativa con la squadra bianconera. Il giocatore basco seguirà la sua squadra nella trasferta di domenica a Verona e lunedì approderà in Friuli. Una chance importante per l’ex Athletic Bilbao che non è stato quasi mai impiegato da Rino Gattuso visto che ci sarà anche il ritorno di Victor Osimhen.

Il Napoli si prepara a sfoltire la rosa. Dopo l’addio di Arek Milik al Marsiglia, anche un altro attaccante lascerà il capoluogo campano. Si tratta di Fernando Llorente, giocatore acquistato a parametro zero. L’ex Juventus non ha inciso tantissimo come ci si aspettava. Lo si era acquistato per avere qualche attaccante di esperienza in più ma il basco non ha dato le giuste certezze.

In un anno di Napoli ha giocato solo 20 volte realizzando l’unico gol, molto importante tra l’altro, in Champions League contro il Liverpool. A volere il giocatore fu proprio Carlo Ancelotti ma con Rino Gattuso non è mai stato amore a prima vista. Infatti con il nuovo tecnico, è stato messo fuori rosa. Adesso ci sarà una nuova opportunità per Llorente, con la maglia dell’Udinese.

Llorente Udinese, lo spagnolo libera Lasagna

Il giocatore ha già accettato la destinazione per il suo trasferimento. La squadra bianconera ha bisogno di un attaccante visto che Kevin Lasagna sembra essere promesso sposo del Verona. Llorente sarà a disposizione di Luca Gotti solo a partire da lunedì. Infatti, la società partenopea ha chiesto allo spagnolo di seguire la squadra nella trasferta proprio contro gli scaligeri.

L’Udinese vorrà prendere il giocatore a zero ma il Napoli potrebbe proporre qualche clausola. Sicuramente potrebbe chiedere 500.000 euro per il raggiungimento di una determinata quota di gol. Nonostante abbia 35 anni, il Napoli in qualche modo vorrebbe riuscire a monetizzare la vendita del suo giocatore. Llorente avrebbe avuto ancora meno spazio visto che ora ritornerà anche Victor Osimhen.

Il tampone del nigeriano è risultato finalmente negativo e sarà a disposizione della squadra. Difficile possa giocare già domenica ma potrebbe fare il suo esordio nella sfida di Coppa Italia contro lo Spezia. Osimhen ha scavalcato tutti nella gerarchia degli attaccanti ed è pronto al riscatto dopo lunghi mesi di stop tra infortuni e positività. Il club vuole e vorrà puntare molto su di lui.

