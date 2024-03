Liverpool-Manchester City 1-1, apre Stones, pareggia Mac Allister: esulta l’Arsenal

Il big match della 28ª giornata di Premier League tra Liverpool e Manchester City, finisce in parità. Un tempo per uno, spartizione della posta in palio. Un pareggio che fa sorridere l’Arsenal, vittorioso per 2-1 sul Brendford, che conquista la vetta per la miglior differenza reti.

Il last dance di Jurgen Klopp contro Pep Guardiola in Premier League, finisce in parità, ma quanto spettacolo. Il Manchester City nella prima parte del match erano passati in vantaggio con Stones al 23′, abile a colpire di testa una pennellata da corner di De Bruyne.

Nella ripresa il Liverpool ha alzato il ritmo e l’intensità e su rigore trasformato da Mac Allister ha pareggiato i conti. Da quel momento una sola squadra in campo, con la maglietta rossa, i Reds. Diverse occasioni da rete divorate da Luis Diaz che non hanno permesso alla squadra di Jurgen Klopp di conquistare 3 punti.

Liverpool-Manchester City 1-1, tabellino

Marcatori: 23′ Stones (M), 50′ rig. Mac Allister (L)

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley (61′ Robertson), Quansah, Van Dijk, Gomez; Szoboszlai (61′ Salah), Endo, MacAllister; Elliott, Nunez (76′ Gakpo), Luis Diaz. All. Klopp.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson (56′ Ortega); Walker, Stones, Akanji, Aké; Rodri, De Bruyne (69′ Kovacic); Bernardo Silva, Alvarez (69′ Doku), Foden; Haaland. All. Guardiola.

Arbitro: Oliver

Ammoniti: Rodri (M), Ederson (M), Bernardo Silva (M)

Premier League 2023-2024, risultati 28ª giornata

Manchester United-Everton 2-0

12′ rig. Bruno Fernandes, 36′ rig. Rashford

Crystal Palace-Luton Town 1-1

11′ Mateta (C), 90+6′ Woodrow (L)

Bournemouth-Sheffield United 2-2

27′ Hamer (S), 64′ Robinson (S), 74′ Ouattara (B), 90+1′ Unal (B)

Wolverhampton-Fulham 2-1

52′ Ait-Nouri (W), 67′ aut. Cairney (W), 90+8′ Iwobi (F)

Arsenal-Brentford 2-1

19′ Rice (A), 45’+4′ Wissa (B), 86′ Havertz (A)

Aston Villa-Tottenham 0-4

50′ Maddison, 53′ Johnson, 91′ Son, 95′ Werner

Brighton-Nottingham Forest 1-0

29′ aut. Omobamidele

West Ham-Burnley 2-2

11′ Fofana (B), 45′ aut. Mavropanos (B), 46′ Paquetá (W), 91′ Ings (W)

Liverpool-Manchester City 1-1

23′ Stones (M), 50′ rig. Mac Allister (L)

Chelsea-Newcastle: posticipo, lunedì 11 marzo

Premier League 2023-2024: classifica dopo la 28ª giornata

Ps Pt G V N P GF GS DR MP 1 ARSENAL 64 28 20 4 4 70 24 +46 2.29 2 LIVERPOOL 64 28 19 7 2 65 26 +39 2.29 3 MANCHESTER CITY 63 28 19 6 3 63 28 +35 2.25 4 ASTON VILLA 55 28 17 4 7 59 41 +18 1.96 5 TOTTENHAM 53 27 16 5 6 59 39 +20 1.96 6 MANCHESTER UNITED 47 28 15 2 11 39 39 0 1.68 7 WEST HAM 43 28 12 7 9 45 49 -4 1.54 8 BRIGHTON 42 28 11 9 8 50 44 +6 1.50 9 WOLVERHAMPTON 41 28 12 5 11 42 44 -2 1.46 10 NEWCASTLE 40 27 12 4 11 57 45 +12 1.48 11 CHELSEA 36 26 10 6 10 44 43 +1 1.38 12 FULHAM 35 28 10 5 13 40 44 -4 1.25 13 BOURNEMOUTH 32 27 8 8 11 37 49 -12 1.19 14 CRYSTAL PALACE 29 28 7 8 13 33 48 -15 1.04 15 BRENTFORD 26 28 7 5 16 40 52 -12 0.93 16 EVERTON ( -6 PUNTI) 25 28 8 7 13 29 39 -10 1,10 17 NOTTINGHAM FOREST 24 28 6 6 16 34 50 -16 0.86 18 LUTON TOWN 21 27 5 6 16 38 55 -17 0.78 19 BURNLEY 14 28 3 5 20 27 62 -35 0.50 20 SHEFFIELD UNITED 14 28 3 5 20 24 74 -50 0.50

