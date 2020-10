Liverpool, infortunio Van Dijk: lesione al crociato e stagione finita

Una brutta notizia è arrivata per i tifosi del Liverpool. Durante il derby giocato sabato contro l’Everton il difensore olandese Van Dijk si è infortunato gravemente al crociato. L’episodio è accaduto nei primissimi minuti della sfida, dopo uno scontro con il portiere avversario Jordan Pickford.

Il difensore è stato costretto a lasciare subito il terreno di gioco. Il giorno seguente sono stati fatti gli accertamenti del caso e sono emersi i primi, sconfortanti, risultati. Van Dijk si sottoporrà ad un intervento chirurgico nei prossimi giorni e solo dopo potrà stabilire con certezza i tempi di recupero.

Un giocatore preziosissimo per il reparto arretrato della formazione di Klopp. È costato 75 milioni di sterline, ma il suo rendimento in questi due anni è stato di sicuro valore. Ha giocato tutte le partite della Premier League, guidandolo nello scorso anno alla conquista del trofeo dopo ben trent’anni.

A questo punto, Kloop dovrà adeguare il suo reparto, facendo affidamento ai tre difensori centrali rimasti. Joe Gomez e Joel Matip saranno le prime scelte al centro della difesa. I due, comunque, non giocano insieme da diverso tempo. Esattamente tre anni fa è stata l’ultima loro esperienza in coppia, per giunta in un match perso piuttosto nettamente contro il Tottenham.

È un difensore dotato di grande fisicità, oltre ad essere rapido e deciso negli anticipi. Oltre alla sua abilità in marcatura, non disdegna sortite offensive. Riesce spesso ad incunearsi nell’area di rigore avversaria, svettare di testa e rendersi pericoloso. Inoltre, è molto forte caratterialmente, ha una leadership naturale, unito ad uno spirito di sacrificio molto alto.

Una brutta perdita per la stagione dei Reds. Klopp dovrà trovare il miglior modo di schierare le riserve in campo, senza snaturare il gioco del Liverpool.

