Video Gol Highights Everton-Liverpool 2-2: Sintesi 17-10-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi di Everton – Liverpool 2-2, 5° giornata di Premier League: termina in parità il Derby tra Everton e Liverpool. A Goodison Park finisce 2-2 un match emozionante ed equlibrato. Nel primo tempo, vantaggio lampo firmato Mané e pari di Keane. Nella ripresa fiammata di Salah ripreso da Calvert-Lewin. Finale concitato con un gol annullato al Liverpool per offside millimietrico e rosso a Richarlison. La squadra di Ancelotti resta in vetta a quota 13 punti.

Si dividono la posta in palio Everton e Liverpool nel Derby cittadino, anticipo e big match della 5° giornata di Premier League. Finisce 2-2 con la squadra di Ancelotti che rimane imbattuta e mantiene la vetta della classifica e Klopp che manca l’aggancio e subisce un altro stop dopo il pesante 7-2 contro l’Aston Villa. Nel primo tempo reti di Mané e Keane, nella ripresa botta e risposta tra Salah e Calvert-Lewin. Finale che vede il 2-3 annullato al Liverpool e il rosso diretto a Richarlison per un’entrataccia su Thiago Alcantara.

Sintesi di Everton – Liverpool 2-2, 5° giornata di Premier League

Partenza lampo del Liverpool che dopo 3 minuti è subito in vantaggio: discesa sulla sinistra di Robertson per l’inserimento in area di Manè che da pochi passi non sbaglai e timbra lo 0-1. al 7° infortunio per Van Dijk, costretto all’uscita dopo uno scontro con Pickford in area. Il Liverpool controlla il possesso, ma l’Everton prova a colpire in contropiede. Minuto 18 botta di destro di Calver-Lewin respinta in angolo. Sul successivo corner, battuta precisa di James Rodriguez e stacco imperioso di Kean che batte un incerto Adrian per l’1-1. Al 25° piazzato velonoso di Alexander-Arnold, e paratona di Pickford che respinge in corner. Al 34° il Liverpool sfiora il nuovo vantaggio: ancora Robertson sulla sinistra sempre per l’accorrente Mané, che questa volta però allarga troppo il destro a manda fuori. Termina il primo tempo sull’1-1.

Nella ripresa il match è più equlibrato nella sua fase centrale, con ritmi leggermente più bassi e squadre più accorte e compatte in campo. Al 59° palo di Richarlison che da pochi passi davanti alla porta non inquadra lo specchio. L’equlibrio si rompe al 72°: discesa di Henderson sulla destra, la retrogardia dei Toffees respinge male e manda la palla sul sinistro di Salah che con una prodezza firma l’1-2 Liverpool. Passano però solo 9 minuti e l’Everton pareggia: cross dalla sinistra di Digne, stacco di testa in anticipo di Calvert-Lewin che segna il 2-2. Il finale è concitato, con il rosso a Richarlison per un bruttissimo fallo su Alcantara e il 2-3 annullato agli ospiti. Mané sfugge sulla sinistra, mette in mezzo per Henderson che col piattod estro batte Pickford, ma l’azione è viziata da un offside millimietrico di Mané. Termina 2-2 il Derby, risultato che sorride più agli uomini di Ancelotti che a quelli di Klopp.

Video Gol Highlighs di Everton – Liverpool 2-2, 5° giornata Premier League

https://ok.ru/video/1690554141438

Il tabellino di Everton – Liverpool 2-2, 5° giornata Premier League

EVERTON – LIVERPOOL 2-2

EVERTON (4-3-3): Pickford; Coleman (31° Godfrey), Keane, Mina, Digne; Allan, Doucouré (78° Iwobi), Gomes (72° Sigurdsson), Rodriguez, Calvert-Lewin, RIcharlison. All. Carlo Ancelotti.

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk (11° Gomez), Robertson; Fabinho (92° Wijnaldum), Thiago, Henderson; Mané, Salah, Firmino (78° Diogo Jota). All. Jurgen Klopp.

GOL: 3° Mané (L), 19° Keane (E), 72° Salah (L), 81° Calvert-Lewin (E)

AMMONITI: James Rodriguez (E), Mané (L), Gomes (E), Fabinho (L), Allan (E),

ESPULSI: Richarlison (E)

ARBITRO: Michael Oliver (Inghilterra)

