Liverpool – Bournemouth LIVE Diretta Tv e Streaming e Formazioni Ufficiali

Dove vedere Liverpool – Bournemouth in Diretta Tv e Streaming Live, 1° Giornata di Premier League, venerdì 15 agosto 2025

La Premier League torna protagonista in diretta TV nella serata di venerdì con il match inaugurale della stagione 2025-2026: allo stadio Anfield i campioni in carica del Liverpool sfidano il sorprendente Bournemouth.

La squadra guidata da Arne Slot cerca subito riscatto dopo la delusione nella Community Shield, persa contro il Crystal Palace, mentre gli ospiti arrivano al debutto senza grande slancio, reduci da quattro amichevoli pre-campionato senza vittorie.

Dove vedere Liverpool-Bournemouth in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Liverpool-Bournemouth Data venerdì 15 agosto 2025 Orario 21:00 Canale TV Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K Streaming Sky Go, NOW

Liverpool e Bournemouth scendono in campo venerdì 15 agosto alle ore 21:00 ad Anfield Road per la 1° Giornata di Premier League.

Come nella passata stagione tutte le partite di Premier League sono un’esclusiva di Sky: il match Liverpool Bournemouth si può vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio e su Sky Sport 4K.

Gli abbonati possono vedere Liverpool Bournemouth in Diretta Streaming Live utilizzando l’applicazione Sky Go o Now Tv compatibili con ps, smartphone e tablet.

Formazioni ufficiali di Liverpool Bournemouth:

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz; Salah, Gakpo, Ekitike

Sostituti: Mamardashvili, Gomez, Robertson, Endo, Jones, Elliott, Nyoni, Ngumoha, Chiesa

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Brooks, Tavernier, Semenyo; Evanilson

Substitutes: Dennis, Araujo, Hill, Soler, Billing, Winterburn, Traore, Kroupi, Rees-Dottin

Come arriva il Liverpool a questa partita:

La scorsa stagione la corsa al titolo della Premier League si è decisa anche per via di fattori chiave: l’infortunio al legamento crociato anteriore di Rodri, il calo di rendimento di Kevin De Bruyne e la crisi di creatività dell’Arsenal hanno spento le ambizioni di Manchester City e Gunners, aprendo la strada a un trionfo meritato del Liverpool di Arne Slot, trascinato da uno straordinario Mohamed Salah.

Con il ventesimo titolo nazionale, i Reds hanno così raggiunto i rivali storici del Manchester United in cima all’albo d’oro inglese.

L’estate 2025 ha visto un mercato faraonico da parte del Liverpool, segnale della volontà di difendere il titolo a ogni costo. Tuttavia, la nuova stagione non è iniziata nel migliore dei modi: i Reds hanno già perso un trofeo, arrendendosi nella Community Shield al Crystal Palace dopo i rigori parati da un eccezionale Dean Henderson.

Nel match di Wembley, le reti d’esordio di Hugo Ekitike e Jeremie Frimpong non sono bastate a evitare la sconfitta, con la difesa di Slot che ha mostrato nuove fragilità, avendo incassato 10 gol nelle ultime cinque partite tra ufficiali e amichevoli.

Va ricordato che i campioni in carica avevano chiuso la Premier 2024-2025 senza vittorie nelle ultime quattro giornate, ma solo dopo aver già messo in cassaforte il titolo. A dare fiducia ai tifosi c’è il dato dell’imbattibilità interna: Anfield è una fortezza da 17 partite consecutive in Premier League, dalla clamorosa sconfitta contro il Nottingham Forest dello scorso settembre.

Inoltre, il Liverpool non perde all’esordio stagionale in campionato dal 2012-2013, quando venne travolto 3-0 dal West Bromwich Albion: una serie positiva di 12 partite di fila che rappresenta la più lunga striscia del genere nella storia della Premier League.

Possibili scelte di formazione di Liverpool – Bournemouth:

Qui Liverpool:

Dopo aver saltato la Community Shield per la nascita di suo figlio, l’esordio stagionale di Ryan Gravenberch con il Liverpool sarà ulteriormente rinviato: il centrocampista olandese dovrà infatti scontare un turno di squalifica per l’espulsione rimediata contro il Crystal Palace nell’ultima giornata dello scorso campionato.

Gravenberch potrebbe essere uno dei tre assenti nei Reds per la sfida di venerdì: Joe Gomez (problema al tendine d’Achille) al massimo andrà in panchina, mentre Conor Bradley è alle prese con un infortunio muscolare e resta in dubbio fino all’ultimo.

Al suo posto, nella Community Shield, Curtis Jones ha stabilito un nuovo record con il 100% di passaggi riusciti (53 su 53), ma ora dovrebbe tornare titolare in cabina di regia Alexis Mac Allister, pienamente recuperato.

Qui Bournemouth:

Sul fronte Bournemouth, proseguono i recuperi di Enes Unal e Lewis Cook dopo i rispettivi infortuni al ginocchio, mentre Ryan Christie (inguine) e Justin Kluivert (polpaccio) restano indisponibili. Luis Sinisterra, rientrato da un problema alla coscia, è difficilmente impiegabile per via delle voci di mercato sul suo futuro.

Il tecnico Andoni Iraola ha inoltre confermato di aver chiesto la disponibilità di Dango Ouattara, obiettivo di mercato del Brentford, per la trasferta di Anfield. Nel frattempo, l’esplosivo Antoine Semenyo è pronto a scendere in campo dopo il rinnovo di contratto, mentre l’ex portiere del Chelsea Djordje Petrovic farà il suo debutto in Premier League con i Cherries.

Il Bournemouth ha anche annunciato l’acquisto del difensore centrale Bafode Diakite dal Lille, ma la sua presenza resta in dubbio.

Pronostico Liverpool Bournemouth:

Liverpool e Bournemouth condividono un problema in vista di venerdì: la carenza di difensori centrali. L’esordio stagionale ha quindi tutte le premesse per offrire molti gol.

Pur non fidandoci totalmente della retroguardia di Arne Slot, il nuovo attacco dei campioni d’Inghilterra sembra in grado di mettere in crisi la linea difensiva dei Cherries e iniziare la difesa del titolo nel migliore dei modi.

Risultato esatto consigliato: 3-1 Liverpool.