Il Papu Gomez ha voluto lasciare un messaggio sul proprio profilo Istagram in cui denuncia la possibilità di lasciare il club. Inoltre, avrebbe riferito della sua volontà di dire tutto quello che è successo tra lui e Gasperini. Ma solo ad operazioni ultimate.

Al trequartista non è andata giù l’esclusione nel match giocato ieri contro la Fiorentina. Scelta tecnica, perché a quanto pare il calciatore era in buone condizioni fisiche.

Un messaggio di affetto verso i tifosi bergamaschi, a tutta la gente, ma il sapore dell’addio. Le sue testuali parole si scolpiscono come un marmo nel clima dello spogliatoio bergamasco:

«Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano»

Sono passate due settimane dai primi battibecchi, avvenuti durante la sfida della Dea contro il Mitylland. La sua sostituzione durante l’intervallo, il passaggio agli ottavi di Champions non è bastato. Nuova panchina contro la Fiorentina.

Lo stesso Gasperini ha ammesso che il rapporto si è fatto difficile, che le possibilità di un rientro dallo screzio sono minime:

«Gomez per noi è stato il giocatore più importante negli ultimi cinque anni. Le scelte forti le fa la società progettando il futuro. Tra società e allenatore deve esserci sintonia. Alla base deve esserci sempre la fiducia e la disponibilità. Non so come si supererà quello che è accaduto tra me e il Papu»