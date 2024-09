Lipsia-Juventus dove vedere il match valido per la 2ª giornata di Champions League 2024-25. La partita si giocherà mercoledì 02 ottobre alle ore 21:00 presso la Red Bull Arena di Lipsia. Lipsia-Juventus sarà visibile in diretta streaming su Prime Video.

Lipsia-Juventus, 2° giornata di Champions League

Lipsia-Juventus. Bianconeri che sono reduci da una bella e convincente vittoria ottenuta a Marassi contro il Genoa. Uno 0-3 che ha fatto riscoprire la gioia della rete per i bianconeri, dopo ben tre incontri consecutivi terminati per 0-0. Fino ad ora è l’unica squadra a non aver subito una rete dopo le prime sei giornata.

In Champions è reduce da un ottimo primo turno nel quale ha battuto in maniera autorevole il Psv per 3-1. La formazione di Thiago Motta arriva in Germania da prima della classe, con la prospettiva di mantenere questa posizione a lungo. Vlahovic si è sbloccato dopo tre giornate di Serie A in cui era rimasto a secco. Ora deve trovare la porta anche nella competizione europea, dopo l’assist servito a Gonzalez in occasione della terza rete bianconera dello scorso turno.

Lipsia-Juventus. Tedeschi che sono reduci da una sconfitta nel primo turno contro l’Atletico Madrid per 2-1. Nonostante il vantaggio firmato da Sesko al quarto minuto, hanno subito la rimonta dei biancorossi, grazie ad un uno-due firmato da Griezmann e da Gimenez al novantesimo minuto.

In campionato, la formazione guidata da Rose è al terzo posto, con 11 punti frutto di tre vittorie, due pareggi, nessuna sconfitta.

Non esistono precedenti tra queste due formazioni. I bianconeri sono la prima squadra affrontata dal Lipsia in Champions League e la terza italiana nelle coppe europee, dopo Roma e Atalanta.

Lipsia-Juventus. La Juventus, in compenso, ha perso quattro delle ultime cinque trasferte in Champions League, incluse le ultime tre. Fece ancora peggio nell’ottobre 2014, quando le sconfitte consecutive furono quattro.

Deve cambiare al più presto questa tendenza, un’occasione importante per ribadire che si è voltato pagina.

Dove vedere Lipsia-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 02 Ottobre

02 Ottobre Orario: 21:00

21:00 Streaming: Prime video

Lipsia-Juventus, match della 2ª giornata di Champions League, sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video per gli abbonati della piattaforma AMAZON. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone e tablet.

La telecronaca di Lipsia-Juventus è a cura di Sandro Piccinini affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione i commenti e le immagini di Prime Video.

Lipsia Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Lipsia-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Lipsia-Juventus le probabili formazioni

Lipsia (4-4-2) – Gulacsi; Simakan, Orban, Lukeba, Raum; Nuse, Haidara, Seiwald, Simons; Openda, Sesko. All.: Rose.

Juventus (4-2-3-1) – Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All.: Thiago Motta.

