Lione-Bayern Monaco Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 19-8-2020

Il Bayern Monaco sfida il Lione nelle semifinali di Champions League. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: ballottaggio Dembele-Ekambi per Garcia, mentre Flick recupera Pavard e Coman. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Sarà sempre Francia contro Germania, come ai bei vecchi tempi. Sarà sempre una rivelazione contro una grande favorita. Sarà sempre Davide contro Golia. Questa sembra la grande costante imprescindibile ed ineluttabile di questa coppa dei campioni post lockdown, che ha certificato la rivincita di due campionati spesso sottovalutati o derisi.

A chiudere il quadro e a certificare la grande finale del 23 sarà la sfida tra Lione e Bayern Monaco, che scenderanno in campo alle ore 21:00 all’Estádio José Alvalade di Lisbona, in Portogallo, per la seconda semifinale di questa Champions League in formato Final Eight, in sede unica e a gara secca.

I francesi sono la grande rivelazione di questa fase finale, visto che hanno prima eliminato la Juventus agli ottavi di finale, grazie alla vittoria per 1-0 dell’andata e al gol segnato in trasferta nella sconfitta per 2-1, ma soprattutto riuscendo a fare meglio battendo il Manchester City con un autoritario 3-1.

Discorso diverso per i tedeschi, che stanno giocando con la testa libera e con la consapevolezza della propria forza, derivata dalla vittoria del double, campionato e coppa nazionale, e ora aspirano al triplete, dopo aver superato agevolmente il Chelsea, con un risultato finale di 7-1 tra andata e ritorno, e poi umiliando clamorosamente ed inaspettatamente la grande favorita assoluta, il Barcellona, con un roboante e pirotecnico 8-2, che ha ricordato molto la semifinale del Mondiale 2014, quel famoso Germania-Brasile.

Ultime sulle formazioni di Lione-Bayern Monaco:

Non ci saranno Kadewere e Pintor per Rudi Garçia, che non farà altro che confermare la squadra delle grandi vittorie e della storia, tranne per l’attacco, dove questa volta il decisivo Dembele, autore di una doppietta, potrebbe prendere il posto di Ekambi al fianco di Depay. Per il resto, infatti, ci saranno ancora Marcelo e Marcal con Denayer a protezione di Lopes, così come in mediana Caqueret e Bruno Guimaraes saranno preferiti a Thiago Mendes al fianco di Aouar, con Dubois e il poliedrico Cornet sulle fasce. Quest’ultimo, d’altronde, permetterà a Garçia di trasformare il 3-5-2 in un 4-3-3 in fase offensiva, come visto nelle precedenti due partite.

Recuperati Pavard e Coman per Hans Dieter Flick, che non potrà convocare i neo acquisti Sanè e Nubel e i rientranti dai prestiti Arp e Fein. Difficilmente, però, entrambi i giocatori verranno rischiati dal primo minuto. In difesa, quindi, sarà ancora Kimmich a completare il quartetto con Boateng, Alaba e Davies davanti a Neuer, mentre in mediana sarà confermato Thiago Alcantara con Goretzka. Sulla trequarti si va verso il trio formato da Gnabry, Muller e Perisic, in grande forma, alle spalle di Lewandowski unica punta, ma non è da escludere che possano partire titolare proprio i due francesi completamente recuperati oppure Sule in difesa, Tolisso in mediana e Coutinho nel quartetto d’attacco.

Probabili formazioni Lione-Bayern Monaco:

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Caqueret, Guimares, Aouar, Cornet; Depay, Dembelè.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski.

Come vedere Lione-Bayern Monaco in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Lione Bayern Monaco, Semifinale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Lione Bayern Monaco in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Lione-Bayern Monaco:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lione Bayern Monaco in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Lione-Bayern Monaco:

Sarà la partita più giocata in assoluto nella storia del calcio europeo tra i vari incroci delle semifinali delle due coppe, visto che Lione e Bayern Monaco hanno incrociato il proprio cammino addirittura 8 volte, con bilancio nettamente a favore dei bavaresi con 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, per un computo di reti di 11 gol fatti e 9 gol subiti.

