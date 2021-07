Lille-PSG dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni Supercoppa di Francia 1-8-2021

Dove vedere Lille-PSG, Supercoppa di Francia (Trophée des Champions), domenica 1 Agosto alle 20:00. La partita Lille-PSG sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky Sport, Sky Calcio, Sky GO e Now TV.

E’ già tempo di partite ufficiali. E’ già tempo di trofei. Si sa, a muoversi per primi sono sempre loro: i francesi. Anche questa volta, il mese di agosto si apre con una partita da non perdere per gli amanti del calcio internazionale.

Alle ore 20.00 al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, in Israele, scenderanno in campo Lille e PSG per la finale della Supercoppa di Francia, che i francesi chiamano Trophée des Champions, edizione 2021.

I campioni di Francia del club fiammingo vogliono dimostrare che la vittoria della scorsa Ligue 1 non è stata un semplice exploit, ma solo l’inizio di una bellissima favola, pronta a continuare con una terza grande stagione.

E’ il tempo della rivincita per i parigini, che continuano a rimuginare sul campionato perso pochi mesi fa, dopo la vittoria della Coppa di Francia, per i francesi Coupe de France.

Sicuramente sarà una sfida bellissima e divertente, visto che gli sceicchi qatarioti hanno fatto l’en plein sul mercato, assurdamente e clamorosamente faraonico, mentre i fiamminghi hanno conservato tutto il blocco che ha vinto il campionato.

Ma sarà anche la sfida tra un nuovo allenatore, che avrà l’arduo compito di emulare Galtier, con il Lille e uno dei tecnici più pagati del calcio mondiale, che avrà l’arduo compito di cancellare primi mesi assolutamente fallimentari.

Ultime sulle formazioni di Lille-PSG:

L’unica cessione è stata quella di Maignan al Milan, ma quello che davvero è cambiato in casa fiamminga è l’allenatore, Jocelyn Gourvennec, che non cambierà il collaudato 4-4-2 con cui è arrivato il titolo di campioni di Francia. A porta dovrebbe esserci Jardim, quindi, mentre in difesa l’unico vero ballottaggio è quello solito a sinistra tra Bradaric e Mandava, quest’ultimo oggetto dei desideri in sede di mercato. In realtà, anche Botman e Celik sono cercati e trattati da diverse squadre, ma sono insostituibili nel quartetto arretrato, completato dal vice capitano, Josè Fonte, con buona pace per Pied e Tiago Djalò, che aspirerebbero alla maglia da titolare. In mediana è impossibile fare a meno di Renato Sanches, mentre capitan Andrè è costretto a giocarsi il posto con Xeka, uno dei veri segreti della squadra di Galtier, con Bamba e Ikonè sulle fasce. In attacco Yazici giocherà alle spalle di David, ma attenzione alla sorpresa, il Kral di Turchia, l’eroe del Bosforo, il conquistatore dei due mondi: il sempreverde goleador Burak Yilmaz.

E’ la squadra degli sceicchi, ma possiamo dire che è la squadra dei sogni quella che ha a disposizione Mauricio Pochettino, che ha da poco rinnovato il contratto fino al 2023. Ma è anche la squadra dei portieri, visto che Donnarumma, mister 12 milioni di euro annui, dovrà giocarsi il posto con Keylor Navas, colui che ha vinto tutto con il Real Madrid e protagonista assoluto negli ultimi due anni con i parigini. Probabilmente, almeno al momento, potrebbe giocare titolare l’esperto Navas. In difesa, invece, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Infatti, se il colpo ultra milionario Hakimi e capitan Marquinhos hanno il posto assicurato, non si può dire lo stesso di Sergio Ramos, ancora non in condizioni fisiche perfette, che potrebbe essere sostituito da Kimpembe. Il difensore scuola PSG potrebbe però giocare anche come terzino sinistro al posto di Kurzawa o Bernat, così da dare maggiore equilibrio alla squadra. In mediana ci sarà l’altro colpo a parametro zero, Wijnaldum, potrebbe farcela anche il campione d’Europa e vice capitano della squadra, Verratti, mentre Ander Herrera si giocherà il posto con Leandro Paredes. In attacco spazio ai tre tenori, al trio delle meraviglie, al tridente dei sogni: Di Maria con Neymar e Mbappe. Solo panchina per Icardi.

Probabili formazioni Lille-PSG:

LILLE (4-4-2): Jardim; Celik, Josè Fonte, Botman, Bradaric; Andre, Renato Sanches, Bamba, Ikoné; Yazici, David

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Verratti, Wijnaldum, Ander Herrera; Di Maria, Neymar, Mbappé

Come vedere Lille-PSG in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Lille-PSG

: Lille-PSG Data : Domenica 1 Agosto 2021

: Domenica 1 Agosto 2021 Orario : 20:00

: 20:00 Canali TV : Sky Sport Serie A HD (canale 202) e Sky Sport HD (canale 252)

: Sky Sport Serie A HD (canale 202) e Sky Sport HD (canale 252) Streaming: Sky GO (app) e NOW TV (app e sito)

La partita Lille PSG, Supercoppa di Francia (Trophée des Champions), sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 252 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Lille PSG in diretta streaming live.

Infine, è possibile acquistare la partita su Now TV al prezzo di 9,99 €.

Precedenti e statistiche Lille-PSG:

Sono ben 94 i precedenti totali tra Lille e PSG, con i parigini a condurre i giochi con 38 vittorie, 25 pareggi e 31 sconfitte, 123 gol fatti e 100 gol subiti, ma parità totale nelle 2 partite in campo neutro con una vittoria a testa.

Sarà la primissima volta che le due squadre si affronteranno in Supercoppa di Francia. Infatti, finora la Trophée des Champions non era mai stata teatro di guerra tra Lille e PSG, che cercherà di allungare il proprio primo posto nell’albo, visto che è primo con dieci trofei in bacheca.

