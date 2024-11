Lilla-Juventus, dove vedere il match valido per la 4ª giornata di Champions League 2024-25. La partita si giocherà martedì 05 novembre alle ore 21:00 presso lo Stade Pierre-Mauroy di Villaneuve D’Ascq. Lilla-Juventus sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky GO e Now.

Lilla-Juventus, 4° giornata di Champions League

Lilla-Juventus. Bianconeri che vanno a fasi alterne in questa prima parte della nuova Champions League. Dopo una prima vittoria convincente contro il Psv in casa (3-1), una più sofferta in rimonta a Lipsia (2-3), ecco la prima sconfitta subita in casa contro lo Stoccarda (0-1). Risultato che sarebbe potuto essere più ampio, maturato nei minuti di recupero. Ma la formazione di Thiago Motta ha fatto molta fatica a costruire il gioco, subendolo per gran parte della sfida dagli avversari.

6 punti in tre partite, la Juventus rimane in corsa per un posto nelle prime otto alla fine della prima fase. Questo le consentirà di svolgere un turno in meno rispetto a coloro che si piazzeranno dalla nona alla ventiquattresima posizione nella classifica generale.

Lilla-Juventus. In campionato la situazione si sta facendo complicata, visto che viene da due pareggi nei quali ha subito ben 6 reti (4 dall’Inter e 2 dal Parma). In due partite ha vanificato lo score di una sola rete al passivo nelle precedenti 8 giornate, che l’aveva fatta balzare agli onori delle cronache europee oltre che nazionali.

La squadra francese, guidata in panchina da Genesio, ha gli stessi punti della formazione bianconera nella Champions. In campionato, invece, è reduce da un pareggio per 1-1 in casa contro il Lione. Questo risultato ha frenato la sua marcia di contrasto al Psg, assoluto dominatore degli ultimi dieci anni. Nella Ligue 1 si trova al terzo posto, ma con il rischio di venire scavalcato dal Marsiglia, un punto indietro ma con una partita in meno.

Lilla-Juventus. La squadra di Genesio ha qualità individuali e un’ottima organizzazione corale. Una formazione abituata a giocare con ritmi alti, oltre ad esprimere una certa rapidità nelle ripartenze. Non mancano le buone individualità, tra cui spicca quella di Jonathan David, attaccante canadese che è nei radar di Giuntoli da diverso tempo. Il prossimo anno scadrà naturalmente il suo contratto e sarà difficile possa rinnovare. Un’occasione d’oro per rinforzare il reparto offensivo dei bianconeri. Ha segnato 9 reti nelle ultime 8 partite giocate, tra campionato e coppe.

Allo stesso tempo i francesi non sono eccelsi nella fase difensiva, visto che concedono qualcosa negli spazi tra le linee. Per questo mister Motta dovrà organizzare la sfida cercando di sfruttare i punti deboli avversari e non permettendo che loro possano sfruttare i propri.

Dove vedere Lilla-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 05 Novembre

05 Novembre Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport

Streaming: Now

Lilla-Juventus, match della 4ª giornata di Champions League, sarà trasmesso in Diretta tv e in esclusiva su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma SKY. In particolare, la si potrà vedere nei seguenti canali: Sky Sport Arena (canale 204), Sky Calcio 3 (canale 253), così come in diretta streaming su SkyGo e Now. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone e tablet.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione i commenti e le immagini da Sky Sport.

Lilla Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Lilla-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Lilla-Juventus le probabili formazioni

LILLA (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Andre, Gomes; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David. All. Genesio.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Fagioli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

