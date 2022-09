Ligue 1,risultati, marcatori e classifica della 7ªgiornata 9-10-11/9/2022

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica: il PSG vince contro il Brest. Trionfo del Marsiglia sul Lille.

La settima giornata di Ligue 1 ha visto la vittoria del PSG per 1-0 sul Brest. I parigini rimangono sempre in vetta alla classifica seguiti dal Marsiglia che ha vinto 2-1 contro il Lille. Continua la striscia positiva di successi del Lens che trionfa per 1-0 sul Troyes. Vince anche il Lorient per 3-2 sul Nantes.

Cinque gol per il Rennes contro l’Auxerre. Nel posticipo di domenica sera c’è il big match tra Monaco e Lione. I monegaschi vincono per 2-1 e si portano al settimo posto.

Ligue 1, risultati della settima giornata

Venerdì 9 settembre

Lens-Troyes 1-0 39′ Danso

Sabato 10 settembre

PSG-Brest 1-0 30′ Neymar

Marsiglia-Lille 2-1 12’Ismaily (L); 26′ Sanchez (M); 61′ Gigot (M)

Domenica 11 settembre

Strasburgo-Clermont 0-0

Tolosa-Reims 1-0 31’Aboukhlal

Lorient-Nantes 3-2 13’Ganago (N); 19′ Ouattara Da (L); 60′ Cathline (L); 74′ Kone (L); 85′ Simon (N)

Angers-Montpellier 2-1 7′ Nordin (M); 9′ Hunou (A); 69′ Boufal (A)

Ajaccio-Nizza 0-1 65′ Delort (N)

Rennes-Auxerre 5-0 3’Sulemana; 60′ Gouiri; 68′ Terrier; 79’Tait; 85′ Abline

Monaco-Lione 55′ Badiashile (M); 63′ Maripan (M); 81′ Toko Ekambi (L)

Ligue 1, classifica finale

1. Paris Saint-Germain 19

2. Marsiglia 19

3. Lens 17

4. Lorient 16

5. Lione 14

6. Rennes 11

7. Monaco 11

8. Lille 10

9. Clermont 10

10. Montpellier 9

11. Tolosa 8

12. Nizza 8

13. Troyes 7

14. Auxerre 7

15. Nantes 6

16. Reims 6

17. Strasburgo 5

18. Brest 5

19. Angers 5

20. Ajaccio 1