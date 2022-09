Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della 6ªgiornata 3-4/9/2022

Ligue 1: risultati, marcatori e classifica della sesta giornata di Ligue 1. Il Psg continua a vincere e viene raggiunto dal Marsiglia.

Sesta vittoria consecutiva nella sesta giornata di Ligue 1 per il PSG. I parigini hanno vinto per 3-0 contro un Nantes e, con ventiquattro gol in sei giornate, si prendono la vetta della classifica. I campioni di Francia, però, non sono i soli ma devono dividersi la vetta con il Marsiglia che ha vinto per 2-0 in casa dell’Auxerre.

Si interrompe la striscia positiva di vittorie per il Lens che pareggia 1-1 contro il Reims. Risale il Lione che travolge per 5-0 l’Angers. Il Lille si impone per 3-1 in casa del Montpellier.

Fonte: dal Web

Ligue 1, i risultati della sesta giornata

Sabato 3 settembre

Auxerre – Olympique Marsiglia 0-2 8′ Gerson, 84′ Sanchez

Olympique Lione – Angers 5-0 31′ 59′ Toko Ekambi, 38′ Lacazette, 62′ Lukeba, 88′ Dembelè

Nantes – PSG 0-3 18′ 54′ Mbappé, 68′ Nuno Mendes

Domenica 4 settembre

Montpellier – Lille 1-3 20′ Wahi (M), 41′ 90+4′ David (L), 57′ Ang. Gomes (L)

Ajaccio – Lorient 0-1 51′ Ouattara

Brest – Strasburgo 1-1 6′ Lees-Melou (B), 28′ rig. Ajorque (S)

Clermont – Tolosa 2-0 46′ Gonalons, 90+6′ Cham

Reims – Lens 1-1 71′ Balogun (R), 82′ Openda (L)

Troyes – Rennes 1-1 14′ Ugbo (T), 48′ Santamaria (R)

Nizza – Monaco 0-1 69′ Embolo

Ligue 1, la classifica finale

1. Paris Saint-Germain 16

2. Marsiglia 16

3. Lens 14

4. Lione 13

5. Lille 10

6. Lorient 7

7. Montpellier 9

8. Clermont 9

9. Rennes 8

10. Monaco 8

11. Troyes 7

12. Auxerre 7

13. Nantes 6

14. Reims 6

15. Tolosa 5

16. Nizza 5

17. Brest 5

18. Strasburgo 4

19. Angers 2

20. Ajaccio 1