Ligue 1 risultati, marcatori e classifica della 16ª giornata 28-29/12/2022

Ligue 1 risultati della sedicesima giornata. Vittoria last minute per il PSG contro lo Strasburgo. Esagera il Marsiglia contro il Tolosa.

La sedicesima giornata di Ligue 1 post Mondiale si è aperta ancora una volta con la vittoria del PSG. Stavolta i parigini non hanno stravinto, anzi, hanno sofferto contro un buon Strasburgo. Il protagonista della serata è sicuramente Marquinhos che prima realizza il gol del vantaggio e , nel secondo tempo, causa l’autorete che porta sul pareggio gli ospiti.

A togliere la castagne dal fuoco, come al Mondiale, è sempre Kylian Mbappé. Il francese realizza il rigore del definitivo 2-1 nell’ultimissimo minuto di recupero. Serata invece da dimenticare per Neymar che, in seguito a due ammonizioni, viene anche espulso. Pioggia di gol, invece, per il Marsiglia che travolge per 6-1 il Tolosa ed arriva a trentatré punti.

Non riesce ad ottenere una vittoria il Lens che si vede fermato sullo 0-0 dal Nizza. Il club Sangue e Oro continua il suo momento brillante e si tiene ancorato al secondo posto. Vince ma soffre il Monaco sul campo dell’Auxerre.

Ligue 1, risultati della sedicesima giornata.

Mercoledì 28 dicembre

Troyes-Nantes 0-0

Ajaccio-Angers 1-0 40′ Belaili

Auxerre-Monaco 2-3 30′ Niang (A), 45+2′ Ben Yedder (M), 85′,58′ Ben Seghir (M), aut. 68′ Fofana (A)

Clermont-Lille 0-2 68′ Gomes, 90+3′ Bayo

PSG-Strasburgo 2-1 14’Marquinhos (P), 51′ aut. Marquinhos (S), 90’+4 Mbappé (P)

Brest-Lione 2-4 21′ Caqueret (L), 29′ Pereira Lage (B), 32′ Cherki (L), 35′ Lacazette (L), 49′ Tete (L), 72′ Mounie (B)

Giovedì 29 dicembre

Lorient-Montpellier 0-2 3′ Savanier, 22′ Wahi

Reims-Rennes 3-1 6′ , 84′ Balogun (Rei), 22′ Flips (Rei), 45+1′ Theate (Ren)

Marsiglia-Tolosa 6-1 13′ Rongier (M), aut. 41′ Nicolaisen (M), 51′ Kolasinac (M), 62′ Payer (M), van den Boomen (T), 80′ Under (M), 82′ Tavares (M)

Nizza-Lens 0-0

Ligue 1, classifica finale

1. Paris Saint-Germain 44

2. Lens 37

3. Marsiglia 33

4. Rennes 31

5. Monaco 30

6. Lille 29

7. Lorient 28

8. Lione 24

9. Nizza 21

10. Reims 20

11. Clermont 19

12. Montpellier 17

13. Tolosa 16

14. Troyes 15

15. Ajaccio 15

16. Nantes 14

17. Brest 13

18. Auxerre 13

19. Strasburgo 11

20. Angers 8