Ligue 1 risultati, marcatori e classifica della 13ª giornata 28-29-30/10/2022

Ligue 1 classifica e marcatori della tredicesima giornata. Vittoria in rimonta del PSG contro il Troyes. Pari per il Marsiglia.

La tredicesima giornata di Ligue 1 ha visto il successo del PSG per 4-3 sul Troyes. I parigini continuano a mantenere la propria imbattibilità in campionato. Frena ancora una volta il Marsiglia che non va oltre il 2-2 in casa dello Strasburgo e continua a non vincere da quattro partite consecutive. Sorpresa invece per il Lens che vince 3-0 col Tolosa e si prende il secondo posto.

Trionfa anche il Rennes contro il Montpellier e si prende il terzo posto. Il Monaco vince contro l’Angers e risale la china al sesto posto.

Fonte: dal Web

Ligue 1, risultati della tredicesima giornata

Venerdì 28 ottobre

Lens-Tolosa 3-0 60; 86′; 90’+1 Openda

PSG-Troyes 4-3 3′ Balde (T); 24′, 52 Soler (P); 62′ Neymar (P); 77′ Mbappe (P); 88′ Palaversa (T)

Sabato 29 ottobre

Strasburgo-Marsiglia 2-2 8′ Dieng (M); 35′ Kabore (M); 76′ Mothiba (S); 90’+2 Gameiro (S)

Auxerre-Ajaccio 1-0 8′ Sakhi

Monaco-Angers 2-0 54′ Embolo; 70′ Golovin

Nantes-Clermont 1-1 54′ Borges (C); 73′ Mostafa Mohamed (N)

Brest-Reims 0-0

Rennes-Montpellier 3-0 15′ Terrier; 23′ Kalimuendo; 85′ Gouiri

Lorient-Nizza 1-2 18′ Ouattara Da (L); 61′ Atal (N); 69′ Laborde (N)

Lione-Lille 1-0 74′ Lacazette

Ligue 1, classifica finale

1. Paris Saint-Germain 35

2. Lens 30

3. Rennes 27

4. Lorient 27

5. Marsiglia 24

6. Monaco 24

7. Lille 22

8. Lione 20

9. Clermont 18

10. Nizza 16

11. Tolosa 16

12. Troyes 13

13. Reims 13

14. Montpellier 12

15. Nantes 12

16. Auxerre 12

17. Strasburgo 10

18. Brest 10

19. Ajaccio 8

20. Angers 8