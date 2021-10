Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 9° giornata 1-2-3/10/2021

Primo scivolone del PSG che mantiene, però, la testa della classifica. Il Lens mantiene il secondo posto, altro tonfo per l’OM.

Anche i più grandi, dopo 8 vittorie consecutive, hanno avuto la loro giornata in cui sono tornati sulla terra e hanno scoperto che ogni partita di questa Ligue 1 va giocata con la massima intensità.

Il Paris Saint Germain perde clamorosamente in casa del Rennes che piazza un colpo importantissimo per la propria classifica grazie ai gol di Laborde e Tait che piegano il PSG.

Una sconfitta che però, ai fini della classifica, non allarma troppo i parigini che rimangono saldamente in testa con 6 punti di vantaggio dal Lens che si conferma, a sorpresa, la seconda forza di questo campionato grazie alla vittoria per 2-0 contro il Reims con Kalimuendo netto protagonista.

Vince anche il Nizza che si tiene al terzo posto con una partita in meno e si gode la vittoria contro il Brest, penultimo in classifica a pari punti con il St.Etienne.

I biancoverdi continuano il loro campionato da incubo nonostante un pareggio strappato con le unghie e con i denti contro il Lione con la rete al 95′ di Khazri che salva i suoi da un’altra disfatta.

Monaco e Lille sembrano essere tornate ad ingranare la marcia trovando la terza vittoria consecutiva e i 14 punti in classifica battendo rispettivamente Bordeaux e Olympique Marsiglia.

L’OM perde, nuovamente, e vede allontanarsi il gruppo di testa dando una speranza al Lille che dimostra grande forza di reazione e vince lo scontro diretto.

Ligue 1, risultati e marcatori della 9° giornata

Venerdì 1 Ottobre 2021

Lens vs Reims (2-0) – 45’+1′ A.Kalimuendo, 52′ A.Kalimuendo – espulso al 45′ H.Ektike (R)

Sabato 2 Ottobre 2021

Montpellier vs Racing Strasburgo (1-1) – 12′ F.Mollet (M), 28′ K.Gameiro (RS)

Nizza vs Brest (2-1) – 45′ J.C.Todibo (N), 61′ M.Bard (N), 90’+2′ F.Honorat (B)

Domenica 3 Ottobre 2021

Rennes vs Paris Saint Germain (2-0) – 45′ G.Laborde, 46′ F.Tait

Nantes vs Troyes (2-0) – 58′ A.Girotto, 69′ L.Blas (rigore)

Monaco vs Bordeaux (3-0) – 35′ A.Tchouameni, 48′ A.Golovin, 64′ W.Ben Yedder (rigore)

Angers vs Metz (3-2) – 10′ D.Bronn (M), 53′ M.Ali Cho (A), 58′ F.Boulaya (M), 65′ T.Mangani (A), 90’+3′ S.Bahoken (A)

Lorient vs Clermont (1-1) – 15′ M.Bayo (C), 54′ J.Laporte (L)

LOSC Lille vs Olympique Marsiglia (2-0) – 28′ J.David, 90’+5′ J.David – espulso al 77′ C.Under (OM)

St.Etienne vs Olympique Lione (1-1) – 42′ H.Aouar (OL), 90’+5′ W.Khazri (SE) – espulso al 74′ A.Lopes (OL)

Ligue 1, la classifica dopo la 9° giornata

1 Paris Saint Germain 24

2 Lens 18

3 Nizza 16

4 Angers 16

5 Olympique Marsiglia 14

6 Monaco 14

7 Lorient 14

8 LOSC Lille 14

9 Nantes 13

10 Olympique Lione 13

11 Rennes 12

12 Racing Strasburgo 11

13 Montpellier 10

14 Reims 10

15 Clermont 10

16 Bordeaux 7

17 Troyes 6

18 Metz 6

19 Brest 4

20 St.Etienne 4

Migliori Bookmakers AAMS