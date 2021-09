Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 6° giornata 17-18-19/9/2021

Icardi salva il PSG, il Lens inguaia il Lille. Cade l’Angers per la prima volta, mentre il Marsiglia continua a vincere.

La sesta giornata del massimo campionato francese conferma ciò che già è stato visto nelle cinque giornate precedenti, portando un non brillantissimo Paris Saint Germain a punteggio pieno con 5 punti in più rispetto alla prima inseguitrice.

La giornata di campionato inizia di venerdì con la roboante vittoria del Racing Strasburgo contro il Metz in una partita che si è decisa in poco più di 40 minuti con il punteggio di 3-0 che relega la squadra sconfitta all’ultimo posto.

Il doppio confronto del sabato conferma le grandi difficoltà del Saint Etienne, a pari punti con il fanalino di coda Metz, che perde in casa contro il Bordeaux in una partita molto tirata decisa dalla doppietta di Ui-jo. Perde, ancora, anche il LOSC Lille. I campioni di Francia in carica non sanno più vincere e vengono battuti per 1-0 dal Lens che, con 6 risultati utili su 6, si pone al terzo posto in classifica.

Nelle partite della domenica le soprese più grandi arrivano dal campo dell’Angers, che viene sconfitto per la prima volta in questo campionato contro il Nantes che rifila un sonoro 1-4 ai bianconeri; e al Parco dei Principi di Parigi dove il PSG soffre la buona prova offerta dal Lione di Lucas Paquetà, ma vince allo scadere grazie al gol di Mauro Icardi.

A fare notizia è la terza partita senza gol di Leo Messi, sostituito da Pochettino. Bene anche l’Olympique Marsiglia che, con una partita in meno, si conferma unica possibile inseguitrice del PSG.

Ligue 1, risultati e marcatori della 6° giornata

Venerdì 17 Settembre 2021

Racing Strasburgo vs Metz (3-0) – 6′ L.Ajorque (rigore), 26′ H.Diallo, 40′ H.Diallo

Sabato 18 Settembre 2021

Lens vs LOSC Lille (1-0) – 74′ P.Frankowski

St.Etienne vs Bordeaux (1-2) – 7′ H.Ui-jo (B), 73′ W.Khazri (SE), 80′ H.Ui-jo (B)

Domenica 19 Settembre 2021

Nizza vs Monaco (2-2) – 39′ A.Golovin (M), 51′ A.Delort (N), 73′ H.Boudaoui (N), 77′ W.Ben Yedder (rigore) (M)

Angers vs Nantes (1-4) – 3′ A.Girotto (N), 6′ L.Blas (rigore) (N), 10′ I.Traore (A), 23′ R.Kolo (N), 79′ L.Blas (N)

Troyes vs Montpellier (1-1) – 37′ Y.Touzghar (T), 87′ T.Savanier (M) – espulso al 79′ M.Thuler (M)

Clermont vs Brest (1-1) – 52′ B.Chardonnet (B), 65′ E.Rashani (C) – espulso al 50′ J.Gastien (C)

Reims vs Lorient (0-0)

Olympique Marsiglia vs Rennes (2-0) –

Paris Saint Germain vs Olympique Lione (2-1) – 54′ L.Paquetà (L), 66′ Neymar (rigore) (P), 90’+3′ M.Icardi (P)

Ligue 1, classifica dopo la 6° giornata

1 Paris Saint Germain 18

2 Olympique Marsiglia 13*

3 Lens 12

4 Angers 11

5 Nizza 10*

6 Clermont 9

7 Lorient 9

8 Montpellier 8

9 Olympique Lione 8

10 Nantes 7

11 Reims 7

12 Racing Strasburgo 7

13 Troyes 5

14 Monaco 5

15 LOSC Lille 5

16 Rennes 5

17 Bordeaux 5

18 Brest 4

19 St.Etienne 3

20 Metz 3

*con una partita in meno

