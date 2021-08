Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 4° giornata 27-28-29/8/2021

Mbappè si prende il PSG, mentre Monaco, Lille e Lione tornano alla vittoria e rilanciano il proprio campionato. Sorprende ancora l’Angers.

Nel giorno del debutto del nuovo numero 30 del Paris Saint Germain che dietro la maglia porta scritto il nome “Leo Messi”, è Kyllian Mbappè a prendersi le copertine dimostrando che i tanti rumors di mercato non hanno intaccato il suo straordinario talento.

I parigini sono l’unica squadra che può vantare uno score di 4 vittorie su 4 e in questa giornata è stato il Reims ad essere travolto dalla furia del giovane francese.

In attesa di far entrare Messi negli schemi di Pochettino e vedere in campo Sergio Ramos e Gigio Donnarumma, il PSG non sembra avere problemi di risultati.

E dietro? Continua il proprio inseguimento a sorpresa l’Angers che ufficializza uno straordinario inizio di campionato battendo in casa (2-0) il Rennes, portandosi a 10 punti, ovvero due lunghezze in meno del PSG.

Frena, invece, il Clermont che può accontentarsi di un pareggio in casa dopo essere stato sotto 0-2 contro il Metz.

Tornano alla vittoria alcune delle grandi di Francia: il Lille supera il complicato ostacolo del Montpellier, mentre il Monaco muove la sua classifica battendo il Troyes fuori casa.

C’è gloria anche per Lione e Marsiglia, mentre vince a valanga il Nizza che ritrova le reti di Justin Kluivert.

Ligue 1, risultati e marcatori 4° giornata

Venerdì 27 Agosto 2021

Nantes vs Olympique Lione (0-1) – 35′ M.Dembele – espulso 78′ D.Da Silva (L)

Sabato 28 Agosto 2021

Nizza vs Bordeaux (4-0) – 7′ J.Kluivert, 33′ A.Gouiri, 42′ A.Gouiri (rigore), 85′ K.Thuram

Olympique Marsiglia vs St Etienne (3-1) – 23′ M.Guendouzi (OM), 32′ T.Kolodziejczak (SE), 51′ Gerson (OM), 68′ C.Under (OM)

Domenica 29 Agosto 2021

Troyes vs Monaco (1-2) – 40′ S.Diop (M), 51′ R.Aguilar autorete (T), 58′ S.Diop (M)

Angers vs Rennes (2-0) – 57′ S.Boufal, 88′ M.Ali Cho – espulso 43′ L.Badè (R)

Racing Strasburgo vs Brest (3-1) – 24′ S.Prcic (RS), 26′ I.Cardona (B), 42′ J.K. Duverne autogol (RS), 84′ A.Thomasson (RS)

Lens vs Lorient (2-2) – 24′ J.Clauss (LE), 27′ A.Laurientè (LO), 35′ T.Monconduit (LO), 70′ S.Fofana (LE)

Clermont vs Metz (2-2) – 10′ I.Niane (M), 29′ A.Desmas autogol (M), 35′ S.Niakatè autogol (C), 58′ E.Rashani (C)

Lilla vs Montpellier (2-1) – 45’+1′ Y.Yazici (L), 45’+4′ G.Laborde (M), 56′ J.David (L) – espulso 73′ J.Sambia (M)

Reims vs Paris Saint Germain (0-2) – 16′ K.Mbappè, 63′ K.Mbappè

Ligue 1, classifica dopo la 4° giornata

1 Paris Saint Germain 12

2 Angers 10

3 Clermont 8

4 Nizza 7

5 Olympique Marsiglia 7

6 Lens 6

7 Lorient 5

8 Rennes 5

9 Olympique Lione 5

10 LOSC Lille 5

11 Montpellier 4

12 Nantes 4

13 Racing Strasburgo 4

14 Monaco 4

15 Metz 3

16 St Etienne 3

17 Reims 3

18 Brest 2

19 Bordeaux 2

20 Troyes 1

