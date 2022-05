Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 38ª giornata 21/5/2022 e verdetti Champions, Europa e Conference League e retrocesse

Risultati, marcatori e classifica finale del campionato di Ligue 1. Marsiglia e Monaco in PSG. Il Rennes conquista l’Europa League ed il Nizza in Conference. Retrocedono Bordeaux e Metz mentre play-out per il Saint-Etienne.

Si è concluso l’attuale edizione della Ligue 1. Con il PSG campione di Francia da diverse giornate, si attendevano solo gli esiti per le qualificazioni delle coppe europee. Il Marsiglia, con la vittoria per 4-0 contro lo Strasburgo, conquista il secondo posto e Champions League. Anche il Monaco, nonostante il 2-2 con il Lens che ha interrotto una striscia positiva di successi, conquista l’Europa ma dovrà giocare un turno preliminare.

Per l’Europa League c’è il Rennes che ha pareggiato 2-2 contro il Lille. La vittoria per 3-2 del Nizza sul campo del Reims ha permesso agli Aquilotti di rivedere l’Europa, dopo quattro anni, e di andare in Conference League. Non è bastata la vittoria per 4-2 contro il Brest ad impedire al Bordeaux di retrocedere in Ligue 2. Stessa sorte anche al Metz che ha perso 5-0 col PSG.

Ha ancora qualche speranza di salvarsi il Saint-Etienne che dovrà giocare gli spareggi play-out contro l’Auxerre, terzo in Ligue 2.

Ligue 1, i risultati della 38ª giornata

Angers-Montpellier 2-0 (45’+1′ rig. Mangani, 67′ Pereira-Lage)

Brest-Bordeaux 2-4 (14′ Mangas, 16′ Mounie, 32′, 73′ Mara, 34′ Belaili, 75′ Dilrosun)

Clermont-Lione 1-2 (27′ Dembelé, 49′ Aouar, 59′ Bayo)

Lens-Monaco 2-2 (30′ Frankowski, 34′ Badiashile, 62′ Ben Yedder, 90’+6′ Danso)

Lilla-Rennes 2-2 (11′ Weah, 41′ Bourigeaud, 89′ Weah, 90’+2′ Guirassy)

Lorient-Troyes 1-1 (22′ Touzghar, 75′ Lauriente)

Marsiglia-Strasburgo 4-0 (32′, 89′ Gerson, 73′ Ünder, 90’+3′ Bakambu)

Nantes-Saint Etienne 1-1 (23′ Bias, 79′ Hamouma)

Paris Saint Germain-Metz 5-0 (25′, 28′, 50′ Mbappé, 31′ Neymar, 67′ Di Maria)

Stade de Reims-Nizza 2-3 (9′ Ekitike, 17′ Doumbia, 75′ rig., 77′, 83′ Delort)

Ligue 1, classifica finale

Paris Saint-Germain 86

Marsiglia 71

Monaco 69

Rennes 66

Nizza 66

Strasburgo 63

Lens 62

Lione 61

Nantes 55

Lilla 55

Brest 48

Stade de Reims 46

Montpellier 43

Angers 41

Troyes 38

Lorient 36

Clermont 36

Saint Etienne 32

Metz 31

Bordeaux 31