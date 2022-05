Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 36ª giornata 6-7-8/5/2022

Risultati, marcatori e classifica della 36ª giornata di Ligue 1. Il PSG pareggia in casa contro il Troyes. Vince il Marsiglia in casa del Lorient.

La trentaseiesima giornata di Ligue 1 è iniziata col successo del Monaco in casa del Lille per 1-2. La squadra monegasca sta affrontando un ottimo periodo di forma e sogna sempre di più il ritorno in Champions League. Terzo pareggio, invece, per il PSG che però ha già il titolo in tasca. Il 2-2 con il Troyes non fa male alla squadra di Mauricio Pochettino.

Con il campionato ormai chiuso da un pezzo, il Marsiglia può solamente conservare il secondo posto. Il 3-0 inflitto al Lorient permette all’OM si tenersi saldo dal terzo posto a +3 proprio dal Monaco. Vince anche il Rennes contro il Saint-Etienne.

Risultati Ligue 1 36ª giornata

Venerdì 6 maggio

Lille-Monaco 1-2 42′, 75, Tchouameni (M), 69′ Gomes (L)

Sabato 7 maggio

Brest-Strasburgo 0-1 72′ Gameiro

Domenica 8 maggio

Metz-Lione 3-2 27′ Pajot (M), 40′ Lamkele Ze (M), 43′, 84′ Dembele (L), 90′ Boulaya (M)

Reims-Lens 1-2 28′ Zeneli (R), 55′ Sotoca (L), 91′ Fofana (L)

Clermont-Montpellier 2-1 4′ Rashani (C), 32′ Chotard (M), 69′ Bayo (C)

Angers-Bordeaux 4-1 5′ Cho (A), 36′ Mendy (A), 60′ Mara (B), 62′ Bahoken (A), 90′ Pereira Lage (A)

Lorient-Marsiglia 0-3 39′ Dieng, 48′ Guendouzi, 67′ Gerson

PSG-Troyes 2-2 6′ Marquinhos (P), 25′ Neymar (P), 30′ Ugbo (T), 49′ Tardieu (T)

Classifica Ligue 1 dopo la 36ª giornata

1 Paris Saint Germain 80

2 Olympique Marsiglia 68

3 Monaco 65

4 Rennes 62

5 Strasburgo 60

6 Nizza 60

7 Lens 58

8 Lione 55

9 Nantes 51

10 LOSC Lille 51

11 Brest 48

12 Reims 43

13 Montpellier 43

14 Angers 38

15 Troyes 37

16 Lorient 36

17 Lorient 34

18 St.Etienne 31

19 Metz 28

20 Bordeaux 25