Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 26° giornata 25-26-27/2/2022

Risultati, marcatori e classifica della 26° gioranta di Ligue 1. Ancora vittoria per il PSG in rimonta contro il Saint-Etienne. Pareggia il Marsiglia.

La Ligue 1 sembra avere ormai una direzione già ben definita. Il PSG, infatti, ha già ipoteticamente il titolo in tasca. Troppo grande il distacco, ben 15 punti, dalla seconda classificata, il Marsiglia. La squadra di Thomas Tuchel ha vinto in rimonta per 3-1 contro il Saint-Etienne con una super doppietta di Mbappé ed il gol di Danilo.

Il pareggio del Marsiglia contro il Troyes accresce notevolmente il distacco dai parigini con i marsigliesi che lottano solamente per un posto in Champions League. Pari anche per il Nizza che non va oltre lo 0-0 contro lo Strasburgo. Vittoria per 4-2 del Rennes sul Montepellier e per il Lille campione di Francia sul campo del Lione per 1-0. Sconfitta casalinga per il Monaco contro il Reims.

Ligue 1: risultati 26° giornata

Venerdì 25 febbraio

Montpellier – Rennes 2-4 8′ Terrier (R), 15′ Bourigeaud (R), 19′ Oyongo (M), 41′ Wahi (M), 52′ rig. Laborde (R), 84′ Majer (R)

Sabato 26 febbraio

Strasburgo – Nizza 0-0

PSG – Saint Etienne 3-1 16′ Bouanga (S), 42′ 47′ Mbappé (P), 52′ Danilo (P)

Domenica 27 febbraio

Monaco – Reims 1-2 55′ Ben Yedder (M), 85′ aut. Volland (R), 90+2′ Mbuku (R)

Angers – Lens 1-2 49′ Fulgini (A), 74′ aut. Mendy (L), 77′ Clauss (L)

Brest – Lorient 0-1 73′ Konè

Clermont – Bordeaux 1-1 13′ Guilavogui (B), 32′ Rashani (C)

Metz – Nantes 0-0

Troyes – Olympique Marsiglia 1-1 28′ rig. Payet (O), 90′ Touzghar (T)

Olympique Lione – Lille 0-1 35′ Gudmundsson

Ligue 1: classifica dopo la 26° giornata

1 Paris Saint Germain 62

2 Olympique Marsiglia 47

3 Nizza 46

4 Rennes 43

5 Strasburgo 43

6 Lens 40

7 Nantes 39

8 Lille 39

9 Monaco 38

10 Lione 38

11 Montpellier 37

12 Brest 32

13 Reims 31

14 Angers 29

15 Clermont 28

16 Lorient 24

17 Troyes 22

18 Metz 22

19 Saint-Etienne 22

20 Bordeaux 22

