Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 24° giornata 11-12-13/2/2022

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della ventiquattresima giornata: vincono PSG e Marsiglia. Nizza battuto dal Lione.

Il weekend appena trascorso ha dato vita alla ventiquattresima giornata di Ligue 1 francese: il PSG si conferma padrone assoluto, e prosegue la propria cavalcata solitaria verso il titolo. un gol di Kylian Mbappé allo scadere permette ai parigini di avere la meglio sul Rennes, e mantenere invariati i punti di vantaggio sul Marsiglia secondo in classifica (13).

Marsiglia che ha fatto il proprio dovere contro il Metz, battuto 2-1 con la rete decisiva di Milik. Nel big match di giornata, il Lione la spunta sul Nizza: corsici battuti 2-0 dalle reti di Dembelé (su rigore) e Toko Ekambi. Nizza che resta terzo in classifica, ma si chiama ampiamente fuori dalla lotta per il titolo (PSG con 17 punti in più), e rischia il sorpasso del Racing Strasburgo, vittorioso 1-0 in casa dell’Angers (rete di Gameiro).

Ligue 1, risultati e marcatori della ventiquattresima giornata

PSG-Rennes 1-0: 90+3′ Mbappé (P)

Montpellier-Lille 0-1: 77′ Xeka (L)

Lione-Nizza 2-0: 8′ Dembelé (rigore, L), 52′ Toko Ekambi (L)

Monaco-Lorient 0-0

Angers-Racing Strasburgo 0-1: 11′ Gameiro (R)

Clermont-Saint Etienne 1-2: 39′ Hountodji (C), 71′ Camara (S), 82′ Kolodziejczak (S)

Brest-Troyes 5-1: 7′, 27′ Satriano (B), 45′ Rami (T), 49′,67′ Honorat (B), 82′ Mounié (B)

Nantes-Reims 1-0: 17′ Simon (N)

Lens-Bordeaux 3-2: 10′ Kalimuendo (L), 22′ Kakuta (rigore, L), 26′ Fofana (L), 33′ Elis (B), 53′ Ui-Jo (B)

Metz-Olympique Marsiglia 1-2: 26′ Bakambu (Mar), 52′ Maiga (Me), 82′ Milik (Mar)

Ligue 1: la classifica dopo 24 giornate

PSG 59

Marsiglia 46

Nizza 42

Racing Strasburgo 41

Rennes 37

Monaco 37

Lione 37

Lens 36

Nantes 35

Lille 35

Montpellier 34

Brest 31

Angers 29

Reims 27

Clermont 24

Troyes 21

Lorient 21

Saint-Etienne 21

Metz 20

Bordeaux 20

