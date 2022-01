Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 22° giornata 21-22-23/1/2022

Vince facile il Paris Saint Germain. Cadono fuoricasa il Monaco e il Lille.

La ventiduesima giornata del massimo campionato francese ha offerto un turno di campionato che ha confermato il buono stato di forma delle tre squadre in testa e il ritmo altalenante delle altre.

A pagare lo scotto di una stagione, sicuramente, non positiva, sono il Monaco e Lille che perdono ancora e danno un freno ad una buona parentesi di risultati positivi.

Entrambi i club hanno perso il rispettivo match fuoricasa con il Monaco che esce sconfitto dalla battaglia contro il Montpellier per 3-2 sotto i colpi dell’ottima prestazione di Stephy Mavididi, autore di una doppietta.

Il LOSC Lille, invece, cade in maniera ben più netta contro il Brest che vince 2-0 e ottiene punti preziosi per la lotta in zona retrocessione.

Tutto facile, invece, per il Paris Saint Germain che batte il Remis per 4-0 grazie al primo gol francese di Sergio Ramos e soprattutto alla prestazione altisonante del “nostro” Marco Verratti che sigla una doppietta.

I parigini continuano la loro, inarrestabile, fuga con Nizza e Marsiglia che mantengono le distanze vincendo i rispettivi match.

Ennesima vittoria del Nizza che, grazie al 2-0 fuoricasa contro il Metz, conferma il buon periodo che ha visto i rossoneri vincere tutte le partite del 2022; mentre il Marsiglia regola con lo stesso risultato in Lens grazie anche alla prima realizzazione francese di Cedric Bakambu.

Spettacolare 4-3 tra Bordeaux e Racing Strasburgo che vede, a sorpresa, vincere i padroni di casa.

Ligue 1, risultati e marcatori della 22° giornata

Venerdì 21 Gennaio 2022

Olympique Lione vs St.Etienne (1-0) – 15′ M.Dembele (rigore)

Sabato 22 Gennaio 2022

Brest vs LOSC Lille (2-0) – 3′ T.Djalò (autogol), 90’+5′ S.Mouniè

Lens vs Olympique Marsiglia (0-2) – 34′ D.Payet (rigore), 77′ C.Bakambu

Domenica 22 Gennaio 2022

Metz vs Nizza (0-2) – 58′ K.Thuram, 86′ A.Gouiri (rigore)

Clermont vs Rennes (2-1) – 19′ B.Santamaria (R), 60′ L.Da Cunha (C), 71′ J.Tell (C)

Nantes vs Lorient (4-2) – 39′ A.Girotto (N), 53′ R.Kolo Muani (N), 56′ T.Moffi (L), 69′ O.Bukari (N), 85′ S.Soumano (L), 86′ W.Geubbels (N)

Angers vs Troyes (2-1) – 11′ B.Domingues (T), 26′ T.Mangani (rigore) (A), 37′ T.Mangani (rigore) (A)

Bordeaux vs Racing Strasburgo (4-3) – 17′ H.Ui-jo (B), 21′ A.Elis (B), 39′ H.Ui-jo (B), 43′ K.Gameiro (RS), 57′ K.Gameiro (RS), 90′ H.Ui-jo (B), 90’+7′ M.Waris (RS)

Montpellier vs Monaco (3-2) – 13′ E.Wahi (MP), 32′ S.Mavididi (MP), 34′ W.Ben Yedder (MN), 81′ V.d.O.Campos (MN), 90’+1′ S.Mavididi (MP)

Paris Saint Germain vs Reims (4-0) – 44′ M.Verratti, 62′ S.Ramos, 67′ M.Verratti, 75′ D.Pereira

Ligue 1, la classifica dopo la 22° giornata

1 Paris Saint Germain 53

2 Nizza 42

3 Olympique Marsiglia 40*

4 Racing Strasburgo 35

5 Rennes 34

6 Montpellier 34

7 Monaco 33

8 Lens 33

9 Nantes 32

10 LOSC Lille 32

11 Olympique Lione 31*

12 Angers 29*

13 Brest 28

14 Reims 24

15 Clermont 21

16 Troyes 20

17 Bordeaux 20

18 Metz 19

19 Lorient 17

20 St.Etienne 12*

*una partita in meno

