Ligue 1 2023-2024: tutti i verdetti

Si è conclusa anche la Ligue 1. Se il titolo era già stato assegnato con largo anticipo al PSG, 12° titolo della sua storia, il decimo negli ultimi 12 anni, l’ultimo turno ha decretato la griglia europea.

In Champions League oltre ai campioni della Ligue 1, ci è andato il Monaco giunto al secondo posto e il sorprendente Brest. I pirati della Bretagna per la prima volta accedono alla massima competizione europea senza passare dai preliminari, turno che invece il Lilla di mister Fonseca dovrà affrontare.

Il Brest con la vittoria per 3-0 sul campo del Tolosa riesce a superare all’ultima curva il Lille raggiunto al 93′ dal Nizza. Un autentica beffa per mister Fonseca che dovrà fare i preliminari di Champions League. In Europa League andranno il Nizza di mister Fairoli e il Lione che una rimonta epica arriva al sesto posto e potrà anche alzare un titolo il prossimo 25 maggio quando disputerà la finale di Coppa di Francia con il PSG. In virtù di questa sfida, il Lens 7° è già sicuro dell’accesso alla Conference League.

In coda, oltre al già retrocesso Clermont, lascia la Ligue 1, il Lorient che è andato vicinissimo all’impresa di scavalcare il Metz, che disputerà così il playout contro la terza di Ligue 2 . A causare la retrocessione, nonostante il 5-0 rifilato al Clermont sono le reti in trasferta negli scontri diretti, determinanti nella classifica avulsa nei confronti del Metz.

C'est terminé. Victoire ce soir mais ça ne suffira pas. Lorient évoluera en Ligue 2 la saison prochaine.



Classifica Ligue 1

1 PSG 76 34 22 10 2 81 33 2 Monaco 67 34 20 7 7 68 42 3 Brest 61 34 17 10 7 53 34 4 Lille 59 34 16 11 7 52 34 5 Nizza 55 34 15 10 9 40 29 6 Lione 53 34 16 5 13 49 55 7 Lens 51 34 14 9 11 45 37 8 Marsiglia 50 34 13 11 10 52 41 9 Reims 47 34 13 8 13 42 47 10 Rennes 46 34 12 10 12 53 46 11 Tolosa 43 34 11 10 13 42 46 12 Montpellier 41 34 10 12 12 43 48 13 Strasburgo 39 34 10 9 15 38 50 14 Nantes 33 34 9 6 19 30 55 15 Le Havre 32 34 7 11 16 34 45 16 Metz 29 34 8 5 21 35 58 17 Lorient 29 34 7 8 19 43 66 18 Clermont 25 34 5 10 19 26 60

