Ligue 1 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 2° giornata 18-19-20/8/2023

Ligue 1, classifica marcatori e risultati della seconda giornata.

Prosegue il campionato francese. Ennesimo passo falso del Marsiglia che viene bloccato sul 2-2 contro il Metz. I padroni di casa era andati in vantaggio ma poi l’OM è riuscito a rimontare con Vitinha. Questo pareggio sa ancora più di sconfitta vedendo il risultato del PSG.

Secondo pareggio consecutivo per il PSG che ha totalizzato solo due punti in due giornate, cosa che non succedeva da diversi anni. A fermare la squadra di Luis Enrique è stato il Tolosa. Il PSG era andato in vantaggio con un rigore realizzato da Mbappe ma i padroni trovano il pareggio, sempre su rigore, con Aboukhlal.

Con un inizio davvero col freno a mano per il PSG, ne approfitta il Monaco che vince per 3-0 contro lo Strasburgo. I monegaschi partono davvero bene dopo l’inizio zoppicante dello scorso anno nel segno di Minamino e Ben Yedder. Partenza importante anche per il Brest che vince sul campo della neopromossa Le Havre per 2-1.

Ligue 1 – Stadiosport.it

Crisi totale per il Lione che perde in casa con un sonoro 4-1. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella con lo Strasburgo. Come se non bastasse, il Lione ha chiuso la partita in dieci per l’espulsione di Lacazette. Fanno discutere anche le dichiarazioni di Blanc che ha ammesso che la colpa è dell’allenatore e che dovrebbe essere esonerato.

Vincono il Reims per 2-0 sul campo del Clermont così come anche il Lille sul Nantes con lo stesso risultato. Il Lille, tra l’altro, finisce la partita in dieci per l’espulsione di Alexsandro e il Nantes si è visto annullare il gol del pareggio prima del gol vittoria firmato dall’ex Napoli Ounas.

Ligue 1, risultati della seconda giornata

Venerdì 18 agosto

Metz-Marsiglia 2-2 14′ Soglo (Ma), 65′ Sabaly (Me), 71′ Mikautadze (Me), 82′ Vitinha (Ma)

Sabato 19 agosto

Lione-Montpellier 1-4 20′ Nordin (M), 39′, 66′ Al-Tamari (M), 69′ Lacazette (L), 89′ Adams (M)

Tolosa-PSG 1-1 62′ Mbappe (P), 87′ Aboukhlal (T)

Domenica 20 agosto

Lille-Nantes 2-0 66′ David, 90+3′ Ounas

Lorient-Nizza 1-1 64′ Guessand (N), 77′ Doucoure (L)

Reims-Clermont 2-0 17′ Munetsi, 84′ Daramy

Le Havre-Brest 1-2 28′ Del Castillo (R), 52’Kuzyaev (L), 56′ Brassier (B)

Monaco-Strasburgo 3-0 20′, 36′ Minamino, 58′ Ben Yedder

Lens-Rennes 1-1 3′ Machado (L), 53′ Bourigeaud (R)

Ligue 1, classifica finale

Monaco 6

Brest 6

Rennes 6

Montpellier 4

Lille 4

Olympique Marsiglia 4

Tolosa 4

Reims 3

Strasburgo 3

Nizza 2

Lorient 2

PSG 2

Le Havre 1

Lens 1

Metz 1

Nantes 0

Clermont 0

Lione 0