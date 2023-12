Ligue 1 2023/2024: risultati, marcatori e classifica 16ª giornata 15-16-17 dicembre 2023

In Ligue 1, il PSG continua a condurre il campionato. Nella 16ª giornata i parigini vengono raggiunti a tempo scadto, al 95′ dal Lille di Paulo Fonseca con la rete di testa in tap in del subentrato David dopo un erroraccio in fase di disimpegno di Marcos Asensio.

JONATHAN DAVID IN THE 94TH MINUTE 🇨🇦🤯 pic.twitter.com/5cRlYABWWo — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 17, 2023

Il solito gol di Mbappè su rigore aveva portato avanti la banda di Luis Enrique, che si fermano così a otto vittorie consecutive ma allungano in classifica per i passi falsi delle inseguitrici.

Infatti, sia il Nizza, batosta per 3-1 contro Le Havre, protagonista assoluto uno scatenato Sabbi autore di una doppietta, che il Monaco in casa dall’ex fanalino di coda Lione, nei minuti di recupero, escono sconfitti e vedono allungare la vetta, rispettivamente -5 e -7.

EMMANUEL SABBI SECURES A BRACE WITH A BANGER 🇺🇸☄️ pic.twitter.com/FuYdmhaKhN December 17, 2023

In zona Champions balzo in avanti del Brest, corsaro per 2-0 sul campo del Nantes, che raggiunge al quarto posto il Lilla. Cosi come prosegue il momento positivo del Marsiglia di Gennaro Gattuso, capace di piegare in casa per 2-1 il Clermont, mestamente ultimo in Ligue 1.

Amine Harit is the man 🇲🇦🧏 pic.twitter.com/wm7vkEROJE — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 18, 2023

Risultati e marcatori della 16ª giornata di Ligue 1:

Venerdì 15 dicembre

Monaco – Lione 0-1

Sabato 16 dicembre

Le Havre – Nizza 3-1

Lens – Reims 2-0

Domenica 17 dicembre

Nantes – Brest 0-2

Lorient – Strasburgo 1-2

Metz – Montpellier 0-1

Tolosa – Rennes 0-0

Marsiglia – Clermont 2-1

Lille – Paris Saint-Germain 1-1

Classifica della Ligue 1 dopo la 16ª giornata:

1 PSG 37 16 11 4 1 39 13 26 VVVVN 2 Nizza 32 16 9 5 2 17 9 8 NVPVP 3 Monaco 30 16 9 3 4 31 21 10 NPVVP 4 Lille 28 16 7 7 2 20 12 8 NVVNN 5 Brest 28 16 8 4 4 21 15 6 VVNVV 6 Ol. Marsiglia 26 16 7 5 4 24 17 7 NVVVV 7 Lens 26 16 7 5 4 21 15 6 VVVNV 8 Reims 23 16 7 2 7 21 23 -2 PPVPP 9 Strasburgo 20 16 5 5 6 16 21 -5 NPNVV 10 Le Havre 19 16 4 7 5 16 18 -2 NNPPV 11 Nantes 18 16 5 3 8 19 27 -8 PNVPP 12 Montpellier 17 16 4 6 6 18 20 -2 PNPNV 13 Rennes 16 16 3 7 6 20 21 -1 PVPPN 14 Metz 16 16 4 4 8 15 24 -9 VVPPP 15 Tolosa 14 16 2 8 6 14 21 -7 NPNPN 16 Ol. Lione 13 16 3 4 9 15 27 -12 PPPVV 17 Lorient 12 16 2 6 8 21 31 -10 PPNPP 18 Clermont 11 16 2 5 9 10 23 -13 PNPNP

Classifica marcatori Ligue 1 dopo la 16ª giornata

Pos Calciatore Gol Rigori Testa In area Fuori area

1 Mbappé K. 16 5 0 14 2 2 Adams A. 7 0 1 7 0 3 Mostafa Mohamed 6 2 1 5 1 3 Lacazette A. 6 1 0 6 0 3 Ben Yedder W. 6 0 1 6 0 6 Minamino T. 5 0 2 4 1 6 Golovin A. 5 0 0 3 2 6 Del Castillo R. 5 3 0 4 1 6 David J. 5 1 1 5 0 6 Dallinga T. 5 0 3 5 0