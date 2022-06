Ligue 1 2022-2023: le 20 squadre partecipanti

Ligue 1 2022-23: tutte e 20 le squadre partecipanti. Date di inizio e fine del campionato.

Come tutti i campionati europei, anche la Ligue 1 partirà prestissimo quest’estate. Il campionato francese vedrà il suo inizio nel weekend del 6 e del 7 agosto. Ci sarà una pausa anche per il Mondiale invernale di Qatar che andrà dal 14 novembre al 18 dicembre. Durante la sosta natalizia, le squadre francesi ritorneranno in campo solo il 28 dicembre.

Da lì in poi non ci dovrebbero essere più interruzioni ed il campionato potrebbe vedere il suo svolgimento regolare fino all’ultima giornata che è stata fissata per il 4 giugno 2023. Tante sorprese nell’ultima giornata di campionato. Tra queste c’è il Saint-Etienne che, a sorpresa, perde i playoff contro l’Auxerre e retrocede in Ligue 2.

Ritornano anche due squadre che in passato erano già state nella massima serie: Tolosa e Ajaccio che si sono classificate rispettivamente prima e seconde nel campionato cadetto. Chi riuscirà a strappare lo scettro al PSG campione?

Ligue 1, tutte le squadre partecipanti

AC Ajaccio

Angers SCO

AJ Auxerre

Stade Brestois

Clermont Foot

RC Lens

Lille OSC

FC Lorient

Olympique Lyonnais

Olympique de Marseille

AS Monaco

Montpellier HSC

FC Nantes

OGC Nice

Paris Saint-Germain

Stade de Reims

Stade Rennais

RC Strasbourg

Toulouse FC

ESTAC Troyes