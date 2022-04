Ligue 1 2021-2022: PSG campione di Francia

Ligue 1 2021-22, il PSG si laurea campione di Francia per la decima volta nella propria storia. Basta un pari con il Lens.

Basta un pareggio per far scattare la festa: il PSG si laurea campione di Francia per la decima volta nella propria storia, grazie all’1-1 in casa contro il Lens. A firmare il pareggio è stato Leo Messi, che mette la propria impronta su un trofeo, al culmine di una stagione deludente, sia sotto il profilo personale che per il club.

Il PSG, autore di una faraonica campagna acquisti in estate, deve ancora una volta contentarsi di dominare in terra transalpina. Nessuna squadra francese riesce a contenere l’armata di Al-Khelaifi, che durante l’ultima campagna acquisti estiva aveva reclutato alcuni dei migliori alfieri in giro per l’Europa. La guida del generale Pochettino si è rivelata inefficace, però, per dare l’assalto all’Europa, che era l’unico obiettivo davvero importante nelle intenzioni dello sceicco.

Fonte: dal Web

A dimostrazione di un risultato che non soddisfa l’ambiente, ieri la tifoseria del PSG ha disertato lo stadio a fine partita. Una festa in tono minore, quella per il decimo titolo, che viene percepito come un mero atto formale, una conseguenza del netto divario che sussiste con le altre compagini.

Il pareggio di ieri ha archiviato una pratica che poteva considerarsi ormai chiusa da tempo. La squadra della capitale ha dominato questo campionato, resistendo alle velleità iniziali del Rennes e del Marsiglia. Neppure il Lille di Galtier, che pure ha sottratto al Paris la Supercoppa di Francia, è riuscito ad opporre una fiera resistenza.

La netta vittoria nello scontro diretto del girone di ritorno, un 5-1 firmato dalle reti di Mbappe, Messi, Kimpembe e dalla doppietta di Danilo Pereira, restituisce la cifra della superiorità di Neymar e compagni, che vincono il titolo a quattro giornate dalla fine e con ben 16 punti di margine sulla seconda.

Un dominio che dovrà necessariamente estendere i propri confini, per dare ragione degli ingenti investimenti compiuti in questi anni. Pochettino, alla seconda stagione sulla panchina dei campioni di Francia, la prima condotta per intero dopo essere subentrato nel gennaio 2021 ad Emery, chiude con un bilancio in negativo. Il suo Paris Saint-Germain dovrà accontentarsi solo dello Scudetto, dopo essere stato eliminato dal Nizza, ai rigori, in Coppa. È la prima volta, da nove anni a questa parte, che i parigini vincono soltanto un trofeo nell’arco di una singola stagione.