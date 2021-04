Ligue 1 2020-2021, risultati 34° giornata: Lione-Lille 2-3, vincono anche PSG, Marsiglia e Monaco

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 34° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Paris Saint Germain vince 3 a 1 in casa del Metz, doppio Mbappè e Icardi dal dischetto per i parigini, mentre per i padroni di casa va in goal Centonze per il momentaneo pareggio; vittoria in trasferta 3 a 1 anche per il Marsiglia in casa del Reims.

Sconfitta casalinga per Saint Etienne, 2 a 1 contro il Brest; il Nizza vince facile contro il Montpellier, 3 a 1 con tutte le marcature messe a segno nel primo tempo, dopo appena tre minuti Laborde porta in vantaggio gli ospiti, pochi minuti dopo pareggia Boudaoui, al 39esimo Tobido per il 2 a 1 e un minuto dopo Claude Maurice per il definitivo 3 a 1. Il Lens si impone 2 a 1 contro il Nimes e rimane al quinto posto qualificato per ora per i preliminari di Europa League; il Lorient travolge il Bordeaux, 4 a 1, ora i Girondini sono vicinissimi al terzultimo posto.

Pokerissimo del Rennes sul Digione, 5 a 1 alla fine dei novanta minuti, che retrocede con quattro giornate d’anticipo; il Nantes vince 2 a 1 a Strasburgo e può ancora sperare nella salvezza.

Il Monaco vince ad Angers, mentre la sfida al vertice tra Lione e Lille vince con la vittoria della capolista.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Reims – Marsiglia 1 – 3

St. Etienne – Brest 1 – 2

Metz – Paris Saint-Germain 1 – 3

Nizza – Montpellier 3 – 1

Lens – Nîmes 2 – 1

Lorient – Bordeaux 4 – 1

Rennes – Digione 5 – 1

Strasburgo – Nantes 1 – 2

Angers – Monaco 0 – 1

Lione – Lille 2 – 3

CLASSIFICA LIGUE 1

Lille 73

Paris Saint-Germain 72

Monaco 71

Lione 67

Lens 56

Marsiglia 55

Rennes 54

Montpellier 47

Nizza 46

Metz 43

Reims 41

Angers 41

Brest 40

St. Etienne 39

Strasburgo 37

Bordeaux 36

Lorient 35

Nantes 31

Nîmes 31

Digione 18

